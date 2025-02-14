Сибіга провів зустріч з главами МЗС країн "Нордично-балтійської вісімки"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з главами зовнішньополітичних відомств країн "Нордично-балтійської вісімки" на полях Мюнхенської безпекової конференції.

"Я подякував нашим союзникам з "Нордично-балтійської вісімки" за їхнє сильне лідерство та спільну заяву на підтримку України. Це приклад нової сили Європи: проактивної, об'єднаної та рішучої. Українці заслуговують на всеосяжний, справедливий і тривалий мир. Ми боремося за нього і не здамося", - написав він у соцмережі Х.

Країни Північної Європи та Балтії є другим найбільшим постачальником військової підтримки Україні в світі.

У Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1890466832403890433