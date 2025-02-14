Суд у США наказав тимчасово скасувати заморожування фінансування гуманітарної іноземної допомоги

Федеральний суддя наказав адміністрації президента США Дональда Трампа тимчасово скасувати заморожування фінансування, яке призвело до припинення гуманітарної допомоги США та роботи з розвитку в усьому світі, і встановив п’ятиденний термін для адміністрації, щоб довести, що вона виконує цю вимогу.

Як повідомляє Associated Press, у рішенні судді ввечері в четвер було сказано про фінансову руйнацію, яку майже нічне припинення платежів спричинило постачальникам і некомерційним організаціям, які надають значну частину допомоги США за кордоном.

Представники адміністрації "не запропонували жодних пояснень того, чому загальне призупинення всієї виділеної Конгресом іноземної допомоги, що викликало шок і порушило" контракти з тисячами некомерційних груп, компаній та інших осіб, "було раціональною передумовою для перегляду програм", сказав суддя Амір Алі у своєму рішенні.

Постанова також забороняє державному секретарю США Марко Рубіо та іншим офіційним особам виконувати накази про припинення роботи, які адміністрація Трампа та глава Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск надіслали компаніям і організаціям, які виконують накази про надання іноземної допомоги.

В окремому рішенні в іншому судовому процесі в четвер суддя заявив, що його тимчасове блокування розпорядження адміністрації Трампа, яке призведе до звільнення всіх співробітників USAID по всьому світу, крім частини, залишатиметься в силі принаймні ще тиждень.

"Ця постанова була першою, яка оскаржила заморожування фінансування республіканською адміністрацією. Це сталося на тлі зростаючої кількості позовів груп державних службовців, груп допомоги та державних постачальників, які просять суди скасувати стрімкий демонтаж адміністрацією Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і зовнішньої допомоги США в цілому", - йдеться в повідомленні.

В повідомленні зазначається, що від адміністрації президента США не було негайної публічної реакції.