Інтерфакс-Україна
Події
19:30 14.02.2025

Міністри оборони України і Фінляндії обговорили фінансування українського ОПК

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Міністри оборони України і Фінляндії обговорили фінансування українського ОПК

Міністр оборони України Рустем Умєров в межах Мюнхенської безпекової конференції провів зустріч з міністром оборони Фінляндії Антті Хяккяненом, повідомляє прес-служба Міноборони України в телеграм-каналі.

"Окремо обговорили індустріальну співпрацю, зокрема, фінансування нашого ОПК за "данською моделлю". Також порушили питання ролі Європи у досягненні справедливого миру. Фінляндія, як сусід країни-терориста, добре розуміє рівень загрози. Тому серед ключових завдань – посилення власних оборонних спроможностей та об’єднання зусиль", - заявив Умєров за результатами зустрічі.

Крім того, Умєров в ході зустрічі наголосив на важливості створення групи країн у Європі, які визначатимуть тренди безпекової політики в регіоні.

"Скандинавські країни, особливо Фінляндія, мають бути серед лідерів цього процесу", - підкреслив він.

Міністр також висловив вдячність Фінляндії за новий пакет військової допомоги, що включає боєприпаси для ППО.

 

Теги: #міноборони #зустріч #фінляндія

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