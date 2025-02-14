Міністри оборони України і Фінляндії обговорили фінансування українського ОПК

Міністр оборони України Рустем Умєров в межах Мюнхенської безпекової конференції провів зустріч з міністром оборони Фінляндії Антті Хяккяненом, повідомляє прес-служба Міноборони України в телеграм-каналі.

"Окремо обговорили індустріальну співпрацю, зокрема, фінансування нашого ОПК за "данською моделлю". Також порушили питання ролі Європи у досягненні справедливого миру. Фінляндія, як сусід країни-терориста, добре розуміє рівень загрози. Тому серед ключових завдань – посилення власних оборонних спроможностей та об’єднання зусиль", - заявив Умєров за результатами зустрічі.

Крім того, Умєров в ході зустрічі наголосив на важливості створення групи країн у Європі, які визначатимуть тренди безпекової політики в регіоні.

"Скандинавські країни, особливо Фінляндія, мають бути серед лідерів цього процесу", - підкреслив він.

Міністр також висловив вдячність Фінляндії за новий пакет військової допомоги, що включає боєприпаси для ППО.