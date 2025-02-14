Інтерфакс-Україна
Події
18:24 14.02.2025

Зеленський обговорив з фон дер Ляєн і Коштою 16-й пакет санкцій проти РФ

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Зеленський обговорив з фон дер Ляєн і Коштою 16-й пакет санкцій проти РФ
Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Президент України Володимир Зеленський обговорив під час зустрічі в Мюнхені з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн 16-й пакет санкцій проти РФ.

"Важливо посилювати санкційний тиск на РФ. Наша держава розраховує, що 16-й пакет санкцій ЄС суттєво обмежить здатність Росії продовжувати фінансування війни", - зазначив він в телеграм-каналі за результатами зустрічі в п’ятницю.

Також увагу приділили координації спільних зусиль та прогрес переговорів про вступ України до ЄС.

"Майбутнє європейської безпеки вирішується зараз в Україні. Зараз той час, коли дуже важливо координувати спільні зусилля для наближення справедливого й тривалого миру", - написав президент.

14-16 лютого 2025 року в Німеччині проходить 61-ша Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.

Теги: #урсула_фон_дер_ляєн #мюнхенська_конференція #зеленський

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