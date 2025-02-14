Україна наполягає на повній ізоляції РФ у сфері ядерної енергетики – заява МЗС України

Україна закликає міжнародну спільноту посилити тиск на РФ та притягнути її до відповідальності за всі акти ядерного тероризму, заявило Міністерство закордонних справ України, коментуючи російську атаку по Чорнобильські атомній електростанції (ЧАЕС).

"Україна наполягає на повній ізоляції Росії у сфері ядерної енергетики та на виключенні її представників із керівної ланки міжнародних організацій. Ми також порушимо тему російських загроз світовій ядерній безпеці, маніпуляцій та тиску на авторитет МАГАТЕ у ході наступного засідання Ради керуючих МАГАТЕ", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в п’ятницю.

Раніше повідомлялося, що у ніч на п’ятницю, 14 лютого, РФ нанесла удар безпілотником по Новому Безпечному Конфайнменту (НБК) над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Удар по цивільній ядерній інфраструктурі призвів до займання на об'єкті.

"Це чергова ескалація ядерного тероризму з боку Росії, яка не вперше вчиняє подібні злочини у ході своєї загарбницької війни проти України. Світ уже неодноразово бачив, як Росія цілеспрямовано знищує українські міста, вбиває дітей, стирає з лиця землі критичну цивільну інфраструктуру", - зазначає відомство.

МЗС України наголосило, що ЧАЕС — це цивільний ядерний об’єкт, виведений з експлуатації внаслідок найстрашнішої техногенної катастрофи людства. "Будь-який удар по ньому чи Чорнобильській зоні — це напад не лише на Україну, а й на світову ядерну безпеку", - йдеться у повідомленні.

В заяві також зазначається, що РФ продовжує також утримувати в заручниках Запорізьку АЕС — найбільшу атомну станцію Європи. Разом із нею — тисячі тон ядерного матеріалу та тисячі українських працівників, які щодня вимушені запобігати новій катастрофі, знаходячись в умовах окупації та терору.

"Неприпустимо, що на тлі цих злочинів представники російського атомного сектору, які консультують російську армію щодо ударів по українській ядерній інфраструктурі, продовжують брати участь у міжнародних форумах, просувати російські ядерні технології та навіть залишатися в керівних органах міжнародних структур у ядерній сфері", - зазначається в повідомленні.