Сибіга провів переговори з ізраїльським колегою, запросив його в Україну

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і його ізраїльський колега Гідеон Саар обговорити українсько-ізраїльські відносини та спільні виклики безпеці на полях Мюнхенської конференції.

“Я зустрівся з Гідеоном Сааром, щоб обговорити українсько-ізраїльські відносини та спільні виклики безпеці, що випливають з поглиблення співпраці між Іраном та Росією. Ми домовилися активізувати двосторонню співпрацю у сферах, що становлять взаємний інтерес. Я також запросив свого колегу відвідати Україну”, - написав Сибіга в соцмережі Х.

8 листопада 2024 року Саар був затверджений Кнесетом на посаду міністра закордонних справ Ізраїлю.

В Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.