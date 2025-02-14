Інтерфакс-Україна
Події
16:24 14.02.2025

Сибіга провів переговори з ізраїльським колегою, запросив його в Україну

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і його ізраїльський колега Гідеон Саар обговорити українсько-ізраїльські відносини та спільні виклики безпеці на полях Мюнхенської конференції.

“Я зустрівся з Гідеоном Сааром, щоб обговорити українсько-ізраїльські відносини та спільні виклики безпеці, що випливають з поглиблення співпраці між Іраном та Росією. Ми домовилися активізувати двосторонню співпрацю у сферах, що становлять взаємний інтерес. Я також запросив свого колегу відвідати Україну”, - написав Сибіга в соцмережі Х.

8 листопада 2024 року Саар був затверджений Кнесетом на посаду міністра закордонних справ Ізраїлю.

В Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.

Теги: #саар #мюнхенська_конференція #сибіга

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