Інтерфакс-Україна
Події
16:08 14.02.2025

Поразка України послабить Європу, але також і США - президент Єврокомісії

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Поразка України послабить Європу, але також і США - президент Єврокомісії

Поразка України послабить Європу, але також послабить Сполучені Штати, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, висловивши надію на спільну роботу задля міцного і справедливого миру.

“Поразка України послабить Європу, але також послабить Сполучені Штати. Це посилить виклики в Індо-Тихоокеанському регіоні та загрожуватиме нашим спільним інтересам”, - сказала вона під час виступу на 61-й Мюнхенській безпековій конференції.

Президент Єврокомісії зазначила, що Європа хоче “миру через силу”, і президент США Дональд Трамп “чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати твердо віддані миру через силу”.

“Тож я вірю, що, працюючи разом, ми зможемо забезпечити справедливий і міцний мир”, - заявила вона.

В Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.

Теги: #мюнхенська_конференція #урсула_фон_дер_ляєн #європа #сша

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