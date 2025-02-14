Путін збирається оголосити про перемогу, незважаючи ні на що – Міноборони США

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Володимир Путін збирається оголосити про перемогу, незважаючи ні на що, однак хоробрість українців і партнерів перемогла Путіна від його намагання захопити всю Україну, заявив голова Міністерства оборони США Піт Гегсет.

"Що стосується Володимира Путіна, то він збирається оголосити про перемогу, незважаючи ні на що. Цього можна очікувати, незалежно від того, яким буде результат. На щастя, хоробрість українців і союзників, які стояли поруч з ними, особливо на початку війни, стримувала і перемогла Володимира Путіна від досягнення того, чого він хотів, а це була вся Україна", - сказав він на пресконференції у Варшаві з міністром оборони Польщі.

Голова міноборони США зауважив, що зараз лінія фронту більш визначена, і від Путіна залежить чи оголосить він про перемогу, чи ні. "Якщо відповідь НАТО на цю ситуацію полягає в тому, щоб справді збільшити можливості, справді збільшити внески і витрати, думати більше як Польща, думати більше як країни Балтії, які знаходяться ближче до загрози і визнають реальність загрози, то я не думаю, що Володимир Путін буде підбадьорений таким результатом", - зауважив Гегсет.

За його словами, це буде визнанням того, що колективна здатність Заходу стримувати його була чимось, що насправді відбулося. Він додав, що за столом переговорів із президентом України Володимиром Зеленським і Путіним буде президент США Дональд Трамп.

"Не обов'язково довіряти комусь, щоб вести з ним переговори. Але, як казав Рональд Рейган, якщо ви не довіряєте, вам потрібно перевірити. І тому буде подальша перевірка, щоб гарантувати, що мир, про який би не йшлося в переговорах, буде міцним і довготривалим", - додав Гегсет.