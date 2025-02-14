Глава МВС: На ЧАЕС триває розбір захисного покриття укриття, радіаційний фон в нормі, постраждалих немає

Фото: ДСНС

Усі необхідні екстрені служби задіяно до ліквідації наслідків удару російського дрону по ЧАЕС: ситуація контрольована, постраждалих осіб немає, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Триває розбір захисного покриття укриття над зруйнованим 4-м енергоблоком для виявлення осередків тління. На місці працюють, зокрема, рятувальники-верхолази", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

Міністр зазначив, що радіаційний фон - у нормі: наразі на проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень.

"Фахівці ДСНС проводять постійні заміри. Інформацію про наслідки російського удару та оперативну ситуацію на ЧАЕС передано до Координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації Євросоюзу в системі механізму цивільного захисту", - наголосив глава МВС.