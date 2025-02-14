Глава МЗС Польщі після атаки РФ на ЧАЕС: Покращення ППО України - в інтересах Європи

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після атаки російського безпілотника по Чорнобильській АЕС наголосив, що покращення протиповітряної оборони України - у власних інтересах Європи.

"Атака російського безпілотника на Чорнобильську АЕС посилює аргументи щодо покращення протиповітряної оборони України в наших власних інтересах. У 1986 році радіоактивна хмара поставила під загрозу всю Європу і за її межами" - написав він у соцмережі Х.