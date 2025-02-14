Інтерфакс-Україна
Події
12:54 14.02.2025

РФ може перекинути на Курський напрямок ще 2-3 тис. північнокорейських солдатів – Зеленський

1 хв читати
РФ може перекинути на Курський напрямок ще 2-3 тис. північнокорейських солдатів – Зеленський
Фото: Getty Images

Росія може додатково перекинути на Курський напрямок ще 2-3 тис. солдатів з КНДР, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Думаємо, дві тисячі, може, дві з половиною-три, буде перекинуто з Північної Кореї на Курський напрямок. Але з того, що ми бачимо, ми дізнаємося чітко про це тільки, коли вони там є, і тоді можна порахувати приблизно. А поки що ми бачимо пару тисяч, яких вони додатково вбросять, це точно не через хороше життя", - сказав Зеленський журналістам на Мюнхенській безпековій конференції у п’ятницю.

За словам президента, втрати північнокорейських військ становлять 4 тис., з них дві третини загиблих. При цьому він зазначив, що "моральний стан північнокорейських воїнів погіршився, бо бачили кількість, яка побігла. Ми це бачили на одному напрямку".

Крім того, Зеленський повідомив про намір обговорити з президентом США Дональдом Трампом і американськими партнерами те, "що Путін збирається говорити з Білоруссю".

Теги: #курська_область #військові_кндр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:35 05.05.2025
Повітряні сили уразили пункт управління ворожими БпЛА на Курщині – Генштаб ЗСУ

Повітряні сили уразили пункт управління ворожими БпЛА на Курщині – Генштаб ЗСУ

14:52 28.04.2025
Площа українського контролю в Курській області скоротилась до 29 кв км – DeepState

Площа українського контролю в Курській області скоротилась до 29 кв км – DeepState

14:02 24.04.2025
ССО повідомляють про знищення взводу КНДР у ближньому бою в Курській області

ССО повідомляють про знищення взводу КНДР у ближньому бою в Курській області

11:49 19.04.2025
Генштаб показує на незначне скорочення площі контролю ЗСУ в Курській області, у DeepState без змін

Генштаб показує на незначне скорочення площі контролю ЗСУ в Курській області, у DeepState без змін

14:41 16.04.2025
В ГУР та ЦПД прогнозують: РФ залучить військових з КНДР до операцій на території України

В ГУР та ЦПД прогнозують: РФ залучить військових з КНДР до операцій на території України

17:01 15.04.2025
Уражено ППД 448-ї ракетної бригади РФ, що завдала удару по Сумах у неділю - Генштаб

Уражено ППД 448-ї ракетної бригади РФ, що завдала удару по Сумах у неділю - Генштаб

10:55 15.04.2025
У ЦПД спростували дезінформацію щодо 4,8 тис. загиблих у Курській області військових з інших країн

У ЦПД спростували дезінформацію щодо 4,8 тис. загиблих у Курській області військових з інших країн

18:45 11.04.2025
ССО взяли в полон 14 росіян на Курщині

ССО взяли в полон 14 росіян на Курщині

18:43 08.04.2025
ЗСУ завдали удару по комплексу складів в Озерках на Курщині, знищили кілька ангарів, техобладнання та понад 30 окупантів

ЗСУ завдали удару по комплексу складів в Озерках на Курщині, знищили кілька ангарів, техобладнання та понад 30 окупантів

10:28 08.04.2025
Площа українського контролю в Суджанському районі Курській області скоротилася на 8% - дані DeepState

Площа українського контролю в Суджанському районі Курській області скоротилася на 8% - дані DeepState

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів нараду з підготовки обміну 1000 полонених

Зеленський: Важливо, щоб Північна Македонія була представлена на саміті Україна - Південно-Східна Європа

У Вінницькій, Житомирській та західних областях очікуються грози та шквали

Сили оборони знешкодили 112 зі 128 ворожих дронів

БПЛА втретє з початку року атакував навчальний центр ЗАЕС – МАГАТЕ

ОСТАННЄ

Туск: З боку РФ немає навіть сліду доброї волі щодо припинення війни

В Держприкордонслужбі повідомили про відсутність втручання в роботу їх камер відеоспостереження

ЦАХАЛ закликає жителів північної частини Сектору Газа евакуюватися

Арештовані активи сина експрезидента "Мотор Січі" на пів мільярда гривень

Прикордонники краматорського "Форпосту" знищили дроном ворожий "Солнцепьок"

Волонтери УЧХ щодня готові оперативно реагувати на надзвичайні ситуації

Зеленський провів нараду з підготовки обміну 1000 полонених

Зеленський: Важливо, щоб Північна Македонія була представлена на саміті Україна - Південно-Східна Європа

Архієпископ Зоря розповів про проблеми Києво-Печерської лаври через продовження перебування там представників УПЦ (МП)

Мінкультури провело зустріч з колективом заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо подальшої роботи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА