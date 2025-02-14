РФ може перекинути на Курський напрямок ще 2-3 тис. північнокорейських солдатів – Зеленський

Фото: Getty Images

Росія може додатково перекинути на Курський напрямок ще 2-3 тис. солдатів з КНДР, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Думаємо, дві тисячі, може, дві з половиною-три, буде перекинуто з Північної Кореї на Курський напрямок. Але з того, що ми бачимо, ми дізнаємося чітко про це тільки, коли вони там є, і тоді можна порахувати приблизно. А поки що ми бачимо пару тисяч, яких вони додатково вбросять, це точно не через хороше життя", - сказав Зеленський журналістам на Мюнхенській безпековій конференції у п’ятницю.

За словам президента, втрати північнокорейських військ становлять 4 тис., з них дві третини загиблих. При цьому він зазначив, що "моральний стан північнокорейських воїнів погіршився, бо бачили кількість, яка побігла. Ми це бачили на одному напрямку".

Крім того, Зеленський повідомив про намір обговорити з президентом США Дональдом Трампом і американськими партнерами те, "що Путін збирається говорити з Білоруссю".