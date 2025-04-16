Інтерфакс-Україна
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14:41 16.04.2025

В ГУР та ЦПД прогнозують: РФ залучить військових з КНДР до операцій на території України

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В ГУР та ЦПД прогнозують: РФ залучить військових з КНДР до операцій на території України
Фото: Getty Images

Північнокорейські війська, які воюють в складі військ РФ, повністю опанували сучасну бойову тактику, становлять серйозну загрозу на полі бою та можуть бути залучені для бойових дій безпосередньо на території України, повідомив речник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Черняк.

"На жаль, ми можемо говорити про еволюцію, про успішне навчання північнокорейських військових", - сказав Черняк в інтерв'ю японській телерадіомовній корпорації NHK.

За його словами, північнокорейські солдати після того, як одразу перейшли у масштабний наступ і були розбиті українською артилерією та безпілотниками, тепер рухаються групами по одній-дві особи, а також вивчили тактику використання безпілотних літальних апаратів та радіоелектронної боротьби. Представник ГУР вважає, що північнокорейські війська перенесуть тактику сучасної війни з Курської області додому та навчатимуть їй інших солдатів у своїй країні, и назвав КНДР загрозою для України та Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Він також зазначив, що російські військові розглядають можливість нападів на Сумську та схід Харківської області і не виключив можливості того, що північнокорейські солдати будуть залучені до цих наступальних операцій.

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Коваленко переконаний, що РФ використовуватиме військових з КНДР для війни безпосередньо на території України, вдягаючи їх у російську форму

"Росія планує використовувати військових КНДР для війни на території України. Але росіяни будуть маніпулювати і зазначати, що військові КНДР воюють на "російській території за російською конституцією", оскільки вони вписали собі в конституцію українські землі. Військові КНДР будуть в російській формі, так само, як і на Курщині", - написав Коваленко в Телеграм у середу.

За словами Черняка, наразі втрати КНДР становлять близько 5 тис., але ще 6 тис. північнокорейських солдатів з країни перебувають у Курській області та можуть продовжувати воювати.

Теги: #цпд #гур_мо #військові_кндр

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