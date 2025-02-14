Інтерфакс-Україна
Події
11:45 14.02.2025

Лідери, які зібралися в Мюнхені, стоять перед вибором: зупинити РФ або зіткнутися з глобальною катастрофою - Сибіга після атаки на ЧАЕС

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Лідери, які зібралися в Мюнхені, стоять перед вибором: зупинити РФ або зіткнутися з глобальною катастрофою - Сибіга після атаки на ЧАЕС
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи дронову атаку РФ по Чорнобильській АЕС, закликав світ змусити РФ до миру силою.

"Російський безпілотник завдав удару по Чорнобилю, пошкодивши новий безпечний конфайнмент і спричинивши пожежу на місці однієї з найстрашніших ядерних катастроф в історії. Лідери, які зібралися сьогодні в Мюнхені, стоять перед вибором: зупинити Росію або зіткнутися з глобальною катастрофою. Росію необхідно примусити до миру силою", - написав він у соцмережі Х.

Як повідомлялося, за інформацією Державної інспекції ядерного регулювання, внаслідок удару 14 лютого російського безпілотника по конфайнменту об'єкта "Укриття" (НБК) над енергоблоком №4 Чорнобильської АЕС і пожежі пошкоджено цілісність зовнішньої оболонки НБК та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів. "Вплив події на безпеку НБК обʼєкту "Укриття" потребує додаткової оцінки", - додала інспекція.

МАГАТЕ зі свого боку підтвердило вибух на Чорнобильській АЕС в ніч на 14 лютого, зазначивши що БПЛА влучив у дах ізоляційної споруди нової захисної оболонки, яка захищає зруйнований четвертий реактор станції.

Теги: #чаес #сибіга

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