Дрон РФ пошкодив оболонку укриття ЧАЕС та обладнання в гаражі техобслуговування кранів – ДІЯРУ

Фото: МАГАТЕ

Внаслідок удару в ніч на 14 лютого російського безпілотника по Новому безпечному конфайнменту обʼєкту "Укриття" (НБК) над енергоблоком №4 Чорнобильської АЕС і пожежі, що виникла, пошкоджено цілісність зовнішньої оболонки НБК та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів, повідомила Державна інспекція ядерного регулювання (ДІЯРУ).

"Внаслідок удару і пожежі пошкоджено цілісність зовнішньої оболонки НБК та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів. Роботи з ліквідації пожежі та оцінка наслідків тривають", – йдеться в повідомленні ДІЯРУ в телеграм в п’ятницю зранку.

При цьому інспекція наголосила, що "вплив події на безпеку НБК обʼєкту "Укриття" потребує додаткової оцінки".

Водночас підкреслюється, що станом на 08:00 ранку радіаційний стан на майданчику без змін.

ДІЯРУ уточнила, що, за інформацією державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС", 14 лютого 2025 року о 1:54 було зафіксовано удар російського БпПЛА по НБК об’єкту "Укриття", на якому в 1986 році відбулася найбільша техногенна катастрофа в історії людства.

Будівництво НБК, який виконує захисну функцію, було завершено в 2019 році в рамках реалізації програми з перетворення об’єкту "Укриття" на екологічно безпечну систему.

Будівництво Нового безпечного конфаймента профінансовано із залученням коштів Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля (РМСЧ), розпорядником якого є Європейський банк реконструкції та розвитку.