Інтерфакс-Україна
Події
09:47 14.02.2025

У МАГАТЕ підтвердили вибух на Чорнобильській АЕС

1 хв читати
У МАГАТЕ підтвердили вибух на Чорнобильській АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило вибух на Чорнобильській АЕС в ніч на 14 лютого – дрон влучив у дах ізоляційної споруди нової захисної оболонки, яка захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС.

"У ніч з 13 на 14 лютого, близько 01:50, команда МАГАТЕ на Чорнобильському майданчику почула вибух з боку нового безпечного конфайнменту (НБК), який захищає залишки 4-го реактора колишньої Чорнобильської АЕС, що спричинив пожежу. Їм повідомили, що в дах НБК влучив безпілотний літальний апарат", - йдеться у повідомленні МАГАТЕ у соціальній мережі Х у п'ятницю вранці.

Допис супроводжується фото даху конфайнменту з пошкодженнями та пожежею.

Теги: #чаес #магате #вибух

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:32 22.05.2025
БПЛА втретє з початку року атакував навчальний центр ЗАЕС – МАГАТЕ

БПЛА втретє з початку року атакував навчальний центр ЗАЕС – МАГАТЕ

17:52 14.05.2025
Франція внесла на рахунок Чорнобильського фонду ЄБРР EUR10 млн для відновлення конфайнмента над "Укриттям" на ЧАЕС

Франція внесла на рахунок Чорнобильського фонду ЄБРР EUR10 млн для відновлення конфайнмента над "Укриттям" на ЧАЕС

21:58 12.05.2025
Глава МАГАТЕ претендує на посаду генсека ООН і має опиратися на прихильність США та РФ – Кислиця

Глава МАГАТЕ претендує на посаду генсека ООН і має опиратися на прихильність США та РФ – Кислиця

19:46 09.05.2025
НБК "Укриття" внаслідок удару дрона в лютому налічує приблизно 330 отворів по 30-50 см – глава МАГАТЕ

НБК "Укриття" внаслідок удару дрона в лютому налічує приблизно 330 отворів по 30-50 см – глава МАГАТЕ

19:28 09.05.2025
МАГАТЕ вчергове має проблеми з заміною своєї команди на ЗАЕС, яка перебуває там понад два місяці – Гроссі

МАГАТЕ вчергове має проблеми з заміною своєї команди на ЗАЕС, яка перебуває там понад два місяці – Гроссі

09:42 07.05.2025
В Ізюмі через вибух ВНП двоє загиблих, один поранений

В Ізюмі через вибух ВНП двоє загиблих, один поранений

11:26 01.05.2025
МАГАТЕ фіксує продовження бойової активності поблизу українських АЕС за останній тиждень

МАГАТЕ фіксує продовження бойової активності поблизу українських АЕС за останній тиждень

11:11 01.05.2025
Україна продовжує ремонт конфайнмента над ЧАЕС після атаки – МАГАТЕ

Україна продовжує ремонт конфайнмента над ЧАЕС після атаки – МАГАТЕ

10:10 29.04.2025
МАГАТЕ вказує на відсутність впливу на ядерну безпеку масштабних збоїв в електропостачанні в Європі

МАГАТЕ вказує на відсутність впливу на ядерну безпеку масштабних збоїв в електропостачанні в Європі

19:58 28.04.2025
На Харківщині підірвалась машина механізованого розмінування

На Харківщині підірвалась машина механізованого розмінування

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони знешкодили 112 із 128 ворожих дронів

БПЛА втретє з початку року атакував навчальний центр ЗАЕС – МАГАТЕ

Росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, тож потрібен тиск на РФ

Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку, всього з початку доби зафіксовано 65 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

Двоє людей загинули у Білій Церкві внаслідок пожежі на ТЕЦ

ОСТАННЄ

Join UP! надав послуги понад 730 тис. туристів у 2024 році

Мінкультури: Гендиректора Лаври звільнено за неналежне виконання контракту та порушення

Сили оборони знешкодили 112 із 128 ворожих дронів

Голова наглядової ради УКФ обурена звільненням гендиректора Лаври

РФ зламали камери спостережень на європейських кордонах для зриву допомоги Україні – ЗМІ

Ще дві бригади Нацгвардії приєдналися до "Контракту 18-24"

Колектив "Софії Київської" просить Зеленського посприяти продовженню контракту з гендиректором Куковальською

Мінкультури звільнило гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Остапенка

Кабмін дозволив переселенцям і українцям на окупованих територіях отримувати пенсію в будь-якому уповноваженому банку

Під окупованим Скадовськом ліквідовані четверо "кадирівців" - ГУР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА