У МАГАТЕ підтвердили вибух на Чорнобильській АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило вибух на Чорнобильській АЕС в ніч на 14 лютого – дрон влучив у дах ізоляційної споруди нової захисної оболонки, яка захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС.

"У ніч з 13 на 14 лютого, близько 01:50, команда МАГАТЕ на Чорнобильському майданчику почула вибух з боку нового безпечного конфайнменту (НБК), який захищає залишки 4-го реактора колишньої Чорнобильської АЕС, що спричинив пожежу. Їм повідомили, що в дах НБК влучив безпілотний літальний апарат", - йдеться у повідомленні МАГАТЕ у соціальній мережі Х у п'ятницю вранці.

Допис супроводжується фото даху конфайнменту з пошкодженнями та пожежею.