Інтерфакс-Україна
Події
08:11 14.02.2025

Унаслідок нічних ворожих ударів по Харківщині постраждали чотири мирні мешканці

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Унаслідок нічних ворожих ударів по Харківщині постраждали чотири мирні мешканці
Фото: Харківська ОВА

В ніч проти п'ятниці, близько 1:40, ЗС РФ атакували Богодухів за допомогою БПЛА, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок падіння уламків БПЛА Герань-2 зруйновано господарчу споруду. Пошкоджено 5 приватних будинків, трактор та автомобіль. Постраждали 18-річний хлопець та 16-річна дівчина, отримали гостру реакцію на стрес", - написав Синєгубов у своєму телеграмі.

За його словами, близько 04:30 внаслідок ворожого обстрілу, за попередніми даними, з РЗСВ, у Купʼянську зруйновано приватний житловий будинок, гараж, пошкоджено 2 приватних житлових будинка. Постраждали двоє чоловіків (46 та 76 років), старшого шпиталізовано.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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