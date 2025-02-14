14 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1087 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1087 RUSSIAN AGRESSION

14 лютого відзначають День Святого Валентина (День закоханих), Міжнародний день дарування книг, Всесвітній день бонобо, Всесвітній день поширення інформації про вроджені вади серця, Міжнародний зимовий день "На роботу на велосипеді", Міжнародний день зцілення звуком.

Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного рівноапостольного Кирила; святого преподобного Авксентія.

День Святого Валентина (День закоханих)

Посеред найсуворішого зимового місяця ми відзначаємо День закоханих. Це дуже теплий та ніжний день, в який всі дарують коханим людям свою увагу разом з різними приємними подарунками. Неодмінним елементом свята є "валентинка " — невеличка листівка у формі сердечка з романтичними зображеннями троянд, ангелочків чи милих кошенят.

14 лютого за статистикою у світі відбувається величезна кількість освідчень у коханні та пропозицій руки та серця, закохані дарують один одному мільйони троянд. День святого Валентина — це також ціла індустрія, яка приносить щороку величезні прибутки продавцям різних товарів, які можуть слугувати подарунком коханій людині.

Міжнародний день дарування книг

Неофіційне свято. Започатковано 2012 р. американкою Емілі Бродмур з метою популяризації книг і бібліотек.

Всесвітній день бонобо

Всесвітній день бонобо, який відзначається щорічно 14 лютого. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про бонобо, сприянню їх збереженню та відзначенню унікальних якостей, які роблять їх нашими найближчими родичами у тваринному світі.

Бонобо, або шимпанзе карликовий - вид людиноподібних мавп з роду шимпанзе родини гомінідів.

Всесвітній день поширення інформації про вроджені вади серця

Всесвітній день поширення інформації про вроджені вади серця відзначають 14 лютого.

Збігається з Днем святого Валентина, що робить його потужним нагадуванням про важливість здоров’я серця від самого початку життя. Присвячений підвищенню обізнаності про вроджені вади серця- найпоширеніший тип вроджених вад, що вражає мільйони новонароджених у всьому світі. Він спрямований на просвітництво громадськості, підтримку постраждалих сімей та сприяння дослідженням цих небезпечних для життя станів.

Міжнародний зимовий день "На роботу на велосипеді"

Міжнародний зимовий день "На роботу на велосипеді " (International Winter Bike to Work Day) відзначають у другу п'ятницю лютого.

Всесвітній день зцілення звуком

Свято було створене за ініціативи Джонатана Голдмена з США, який також є відомим композитором та музикантом. 2003 року він написав декілька творів, які детально пояснювали, що таке феномен зцілення музикою. Свято стало своєрідним об'єднанням для гармонії та створення тісного зв'язку з довкіллям.

Цього дня народилися:

150 років від дня народження Теодора Лонгиновича Рожанковського (1875-1970), українського вченого, судді, правника, громадсько-політичного та військового діяча, першого командувача УСС;

140 років від дня народження Володимира Дмитровича Коваля (1885-1927), українського агронома, кооператора, громадсько-політичного діяча, одного з засновників Української Центральної Ради (Чехія);

110 років від дня народження Марії Авксентіївни (Оксентіївни) Руденко (1915-2003), української майстрині декоративно-прикладного мистецтва, фольклористки, етнографині, краєзнавиці, педагогині, культурної діячки; на честь мисткині названо Могилів-Подільський музей етнографії та народної творчості;

95 років від дня народження Георгія В’ячеславовича Якутовича (1930-2000), українського художника-графіка, майстра ліногравюри, ксилографії та офорту, художника кіно.

Ще цього дня:

1912 — Аризона стала 48-м американським штатом;

1914 — Виборча реформа в Галичині дозволила отримати українцям 27,2 % мандатів у крайовому сеймі, проте не була реалізована через початок Першої світової війни;

1924 — Компанія IBM одержала свою нинішню, всім відому, назву;

1933 — У Парижі запроваджена перша у світі автоматична телефонна служба точного часу;

1946 — У Пенсильванському університеті фірмою IBM представлений ENIAC — один із перших у світі комп'ютерів;

1946 — Націоналізований Банк Англії;

1949 — Відкрита перша сесія Кнесету, парламенту Ізраїлю;

1990 — "Вояджер-1" зробив фотографію Землі з відстані 6,4 млрд км: Бліда блакитна цятка;

1992 — Установлені дипломатичні відносини між РФ і Україною;

1993 — Україна, Польща та Угорщина підписали договір про співпрацю народів Карпатського регіону;

1993 — На перших всенародних виборах президента Литви переміг колишній голова Компартії республіки Альгірдас Бразаускас;

2005 — Троє працівників PayPal заснували відеохостинг YouTube.

Церковне свято:

День ушанування пам’яті святого рівноапостольного Кирила

14 лютого православна церква вшановує пам’ять святого рівноапостольного Кирила, якого називали Філософом через його любов до книг. Святий був візантійським місіонером, вів аскетичний спосіб життя.

Народився у Візантійській імперії в 827 році, а помер 14 лютого 869 року. Кирило працював бібліотекарем і жив у монастирях, не стригшись у монахи. Разом зі своїм братом Мефодієм створив слов’янську абетку та переклав на старослов’янську мову грецьке Євангеліє.

Святий Кирило Філософ походив зі знатної родини. З дитинства мав гарні здібності до навчання, викладав у школах і Константинопольському університеті, здійснив просвітницьку місію до слов’ян й арабів, християнську місію до хазарів.

Іменини: Кирило, Георгій, Костянтин, Михайло.