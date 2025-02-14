Інтерфакс-Україна
Події
05:21 14.02.2025

Шольц пропонує визнати війну Росії в Україні "надзвичайною ситуацією" для Європи

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Німецькому Бундестагу слід визнати війну в Україні "надзвичайною ситуацією" з точки зору наслідків для Німеччини та Європи, адже з огляду на останні заяви представників адміністрації президента США Дональда Трампа це питання більше не можна відкладати, вважає канцлер Німеччини Олаф Шольц.

За словами Шольца, Бундестаг має якнайшвидше ухвалити постанову про класифікацію війни в Україні та її серйозних наслідків для безпеки Німеччини та Європи як надзвичайної ситуації "у розумінні статті 115, пункту 2 Конституції".

"Це призведе до того, що наша підтримка України, яка є сьогодні як ніколи важливою, більше не буде відбуватися за рахунок інших завдань, котрі наша держава має виконувати щодо власних громадян", - зазначив канцлер.

Шольц підкреслив, що "йдеться про мир і безпеку нашої країни". Він переконаний, що з огляду на заяви представників адміністрації США за останню добу, відповідь на це питання більше не можна відтерміновувати.

Канцлер також має намір просувати дискусію в ЄС про методи інвестування у спільну оборону та побудову потужної європейської оборонної промисловості.

При цьому Шольц нагадав, що свого часу він ухвалив серйозні рішення рішуче відповісти на "переломний момент", яким став початок повномасштабної війни Росії проти України.

"Сьогодні ми знову опинилися в такому становищі. Сьогодні ми маємо поглянути в реальність того, що означають дії та заяви адміністрації США для України, Європи та світу. Нездатність діяти буде означати загрозу безпеці нашої країни та нашого континенту. Я не дозволю цьому статися в цей критичний для нашої країни час", - пообіцяв очільник уряду ФРН.

Джерело: https://x.com/Bundeskanzler/status/1890119800556339565

Теги: #війна #шольц #ситуація #надзвичайна

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