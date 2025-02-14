Трамп заявив, що наступного тижня представники України, РФ та США зустрінуться в Саудівській Аравії для переговорів щодо припинення війни

Представники України, США та РФ зустрінуться наступного тижня в Саудівській Аравії для переговорів щодо припинення війни, заявив президент Дональд Трамп.

За даними агентства Анадолу, Трамп сказав, що лідери країн при цьому не будуть присутні, натомість надішлють високопоставлених представників для проведення переговорів.

Він сказав, що "дуже хороша" розмова з Володимиром Путіним у середу "пройшла довгий шлях до вирішення жахливої ​​війни, де гине так багато людей, особливо солдатів на полі бою".

"Ми подивимось, чи зможемо ми покласти край цій війні. Ця війна – жахлива.... Це жорстока, кривава війна. Ми хочемо покласти їй край", - сказав Трамп.

Зазначається, що за кілька годин до цього Трамп заявив, що довіряє Путіну, і сказав, що вірить, що той хоче миру з Україною.

"Я вважаю, що президент Путін, коли я розмовляв з ним вчора, я дуже добре його знаю. Так, я думаю, що він хоче миру. Я думаю, він сказав би мені, якби ні", – сказав він.

Його слова прозвучали через день після того, як він провів окремі телефонні розмови з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським задля припинення російсько-української війни.

Як повідомлялось, Трамп заявив, що в межах Мюнхенської безпекової конференції відбудеться зустріч за участю представників України та Росії, які обговорюватимуть завершення війни. Проте цю заяву спростував радник Зеленського Дмитро Литвин, сказавши, що розмови з росіянами в Мюнхені не передбачаються, спочатку Україна має говорити із США за присутності Європи.

Джерело: https://www.aa.com.tr/en/americas/trump-says-us-ukraine-russia-to-meet-in-saudi-arabia-next-week/3481707#