Інтерфакс-Україна
Події
04:59 14.02.2025

Трамп заявив, що наступного тижня представники України, РФ та США зустрінуться в Саудівській Аравії для переговорів щодо припинення війни

2 хв читати

Представники України, США та РФ зустрінуться наступного тижня в Саудівській Аравії для переговорів щодо припинення війни, заявив президент Дональд Трамп.

За даними агентства Анадолу, Трамп сказав, що лідери країн при цьому не будуть присутні, натомість надішлють високопоставлених представників для проведення переговорів.

Він сказав, що "дуже хороша" розмова з Володимиром Путіним у середу "пройшла довгий шлях до вирішення жахливої ​​війни, де гине так багато людей, особливо солдатів на полі бою".

"Ми подивимось, чи зможемо ми покласти край цій війні. Ця війна – жахлива.... Це жорстока, кривава війна. Ми хочемо покласти їй край", - сказав Трамп.

Зазначається, що за кілька годин до цього Трамп заявив, що довіряє Путіну, і сказав, що вірить, що той хоче миру з Україною.

"Я вважаю, що президент Путін, коли я розмовляв з ним вчора, я дуже добре його знаю. Так, я думаю, що він хоче миру. Я думаю, він сказав би мені, якби ні", – сказав він.

Його слова прозвучали через день після того, як він провів окремі телефонні розмови з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським задля припинення російсько-української війни.

Як повідомлялось, Трамп заявив, що в межах Мюнхенської безпекової конференції відбудеться зустріч за участю представників України та Росії, які обговорюватимуть завершення війни. Проте цю заяву спростував радник Зеленського Дмитро Литвин, сказавши, що розмови з росіянами в Мюнхені не передбачаються, спочатку Україна має говорити із США за присутності Європи.

Джерело: https://www.aa.com.tr/en/americas/trump-says-us-ukraine-russia-to-meet-in-saudi-arabia-next-week/3481707#

Теги: #переговори #трамп #зустріч

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:12 22.05.2025
Сенатор Грем: більшість Сенату вважає, що Путін уникає справжніх переговорів

Сенатор Грем: більшість Сенату вважає, що Путін уникає справжніх переговорів

00:15 22.05.2025
Переговори на технічному рівні щодо припинення вогню, ймовірно, продовжаться у Ватикані - Стубб

Переговори на технічному рівні щодо припинення вогню, ймовірно, продовжаться у Ватикані - Стубб

23:14 21.05.2025
Єрмак: першим кроком після переговорів з РФ має бути реалізація домовленості про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000"

Єрмак: першим кроком після переговорів з РФ має бути реалізація домовленості про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000"

17:25 21.05.2025
Глава МЗС Словаччини: важливо, щоб зусилля щодо мирних переговорів тривали

Глава МЗС Словаччини: важливо, щоб зусилля щодо мирних переговорів тривали

15:54 21.05.2025
Понад 60% американців вважають, що адміністрація Трампа повинна продовжувати допомогу Україні та запровадити санкції проти Росії – опитування

Понад 60% американців вважають, що адміністрація Трампа повинна продовжувати допомогу Україні та запровадити санкції проти Росії – опитування

12:21 21.05.2025
Трамп припустився помилок у переговорах з Росією, вважає міністр оборони Німеччини

Трамп припустився помилок у переговорах з Росією, вважає міністр оборони Німеччини

09:18 21.05.2025
Стармер підтвердив підтримку української позиції на переговорах із Росією

Стармер підтвердив підтримку української позиції на переговорах із Росією

05:43 21.05.2025
Трамп відмовився підтримати санкції проти РФ, бо прагне укласти ділові угоди з Путіним – ЗМІ

Трамп відмовився підтримати санкції проти РФ, бо прагне укласти ділові угоди з Путіним – ЗМІ

04:41 21.05.2025
Адміністрація Трампа почала штрафувати мігрантів за нелегальне перебування в країні – ЗМІ

Адміністрація Трампа почала штрафувати мігрантів за нелегальне перебування в країні – ЗМІ

02:18 21.05.2025
Трамп анонсував систему протиракетного захисту Golden Dome за $175 млрд

Трамп анонсував систему протиракетного захисту Golden Dome за $175 млрд

ВАЖЛИВЕ

Росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, тож потрібен тиск на РФ

Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку, всього з початку доби зафіксовано 65 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

Двоє людей загинули у Білій Церкві внаслідок пожежі на ТЕЦ

Експосадовець часів Януковича Портнов застрелений в Мадриді

ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли прифронтові громади Запорізької області – Федоров

Нетаньягу назвав умови завершення війни між Ізраїлем та Газою - ЗМІ

Польща хоче придбати у США перехоплювачі до Patriot за майже $6 млрд

Онуфрій закликав усіх до посиленої молитви за Україну на третю річницю Собору УПЦ

У Києві презентували документальний фільм про депортованих Росією дітей

Внаслідок ракетного удару по Харкову постраждали 2 мирних мешканців - Терехов

РФ вдарила ракетою по Харкову, пошкоджено будинок – мер

Харків під атакою ворожих БпЛА - мер

На фронті від початку доби відбулось 104 зіткнення - Генштаб

Окупанти втратили 135 осіб на покровському напрямку - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА