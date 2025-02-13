Радник Зеленського спростував інформацію про переговори з росіянами в Мюнхені

Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачаються, спочатку Україна має говорити із США за присутності Європи, заявив радник президента України Дмитро Литвин.

"Українська позиція незмінна… Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається", - сказав він журналістам.

Литвин підкреслив, що Україна спочатку має говорити з США. При цьому Європа має бути учасницею будь-якої серйозної розмови заради справжнього і тривалого миру, зазначив він.

"І тільки узгоджена спільна позиція має бути на столі для розмови з росіянами. За пустим столом з росіянами не зустрічаються. Наразі на столі нічого немає", - написав Литвин.