23:34 13.02.2025
Радник Зеленського спростував інформацію про переговори з росіянами в Мюнхені
Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачаються, спочатку Україна має говорити із США за присутності Європи, заявив радник президента України Дмитро Литвин.
"Українська позиція незмінна… Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається", - сказав він журналістам.
Литвин підкреслив, що Україна спочатку має говорити з США. При цьому Європа має бути учасницею будь-якої серйозної розмови заради справжнього і тривалого миру, зазначив він.
"І тільки узгоджена спільна позиція має бути на столі для розмови з росіянами. За пустим столом з росіянами не зустрічаються. Наразі на столі нічого немає", - написав Литвин.