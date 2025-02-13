На покровському напрямку с початку доби знешкоджено 229 окупантів та 41 од. техніки, тривають ще 8 боєзіткнень – Генштаб

Втрати російських окупантів на покровському напрямку фронту у Донецькій області від початку доби склали 229 військовослужбовців, але триває ще вісім боєзіткнень, повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook станом на 23:00 четверга.

"За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на покровському напрямку втратили 229 військовослужбовців вбитими та пораненими", - сказано в повідомленні.

Крім того, Сили оборони знищили ворожу бойову броньовану машину, три артилерійські системи, чотири БпЛА, чотири мотоцикли, 15 автомобілів, три засоби зв’язку та засіб РЕБ, також пошкодили чотири автомобілі, п’ять артилерійських систем і танк противника.

Усього на покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 35 разів атакував українські позиції в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне. Вісім боєзіткнень досі тривають.