Інтерфакс-Україна
Події
21:57 13.02.2025

Сибіга: вважаємо перспективним напрямом використання заморожених активів РФ для фінансування закупівель зброї для України

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Міністр іноземних справ Андрій Сибіга під час зустрічі в Парижі з представниками провідних французьких оборонних компаній, які входять до федерації GICAT, заявив, що вважає перспективним напрямом використання заморожених активів РФ для фінансування закупівель зброї для України, повідомляє пресслужба МЗС.

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"Ми вважаємо перспективним напрямом використання заморожених російських активів для фінансування закупівель зброї для України та будемо вітати широку участь французьких компаній у таких проєктах. Виділення додаткових коштів для посилення наших воїнів - це термінова потреба, і справедливо використовувати для цього саме російські активи, які знерухомлені внаслідок повномасштабної агресії", - заявив міністр.

 

Сибіга подякував керівництву GICAT в особі Жерара Лакруа за запевнення у непохитній підтримці України та готовності розвивати взаємодію між українськими та французькими підприємствами оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Глава українського МЗС відзначив активну участь французьких зброярів у зміцненні обороноздатності України, висловив вдячність за їхні високоякісні продукти, які посилюють український ОПК. Він також привітав відкриття у 2024 році офісу GICAT в Україні, яке відкрило новий етап довгострокової та стратегічної оборонної взаємодії між Україною та Францією.

Крім того, учасники зустрічі обговорили проєкти задля задоволення термінових потреб Сил оборони України, а також довгострокову співпрацю, розвиток технологій та інвестиції Франції в українське виробництво зброї.

Сибіга також запросив французьких виробників взяти участь в черговому форумі оборонних індустрій, який відбудеться в 2025 році в Україні.

Зазначається, що в зустрічі взяли участь представники Thales, Safran Group, MBDA, Arquus, KNDS.

 

Теги: #рф #активи #опк #сибіга

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