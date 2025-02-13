Сибіга: вважаємо перспективним напрямом використання заморожених активів РФ для фінансування закупівель зброї для України

Міністр іноземних справ Андрій Сибіга під час зустрічі в Парижі з представниками провідних французьких оборонних компаній, які входять до федерації GICAT, заявив, що вважає перспективним напрямом використання заморожених активів РФ для фінансування закупівель зброї для України, повідомляє пресслужба МЗС.





"Ми вважаємо перспективним напрямом використання заморожених російських активів для фінансування закупівель зброї для України та будемо вітати широку участь французьких компаній у таких проєктах. Виділення додаткових коштів для посилення наших воїнів - це термінова потреба, і справедливо використовувати для цього саме російські активи, які знерухомлені внаслідок повномасштабної агресії", - заявив міністр.

Сибіга подякував керівництву GICAT в особі Жерара Лакруа за запевнення у непохитній підтримці України та готовності розвивати взаємодію між українськими та французькими підприємствами оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Глава українського МЗС відзначив активну участь французьких зброярів у зміцненні обороноздатності України, висловив вдячність за їхні високоякісні продукти, які посилюють український ОПК. Він також привітав відкриття у 2024 році офісу GICAT в Україні, яке відкрило новий етап довгострокової та стратегічної оборонної взаємодії між Україною та Францією.

Крім того, учасники зустрічі обговорили проєкти задля задоволення термінових потреб Сил оборони України, а також довгострокову співпрацю, розвиток технологій та інвестиції Франції в українське виробництво зброї.

Сибіга також запросив французьких виробників взяти участь в черговому форумі оборонних індустрій, який відбудеться в 2025 році в Україні.

Зазначається, що в зустрічі взяли участь представники Thales, Safran Group, MBDA, Arquus, KNDS.