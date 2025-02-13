В Херсонській області 5 дітей провалились під кригу, 2 врятували, 3 шукають

Фото: ДСНС

П'ятеро дітей провалилися під кригу у селі Довге Бериславського району Херсонської області на ріці Інгулець, з них двоє врятовані, пошуки трьох продовжуються, повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій у четвер.

"За попередніми даними двох дітей вдалось врятувати. До пошуку трьох неповнолітніх залучено пожежно-рятувальний підрозділ, також на місце події направлено водолазну групу аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС України у Херсонській області", - йдеться в повідомленні.

В ДСНС закликали громадян не виходити на кригу.