Інтерфакс-Україна
Події
18:15 13.02.2025

В Херсонській області 5 дітей провалились під кригу, 2 врятували, 3 шукають

1 хв читати
В Херсонській області 5 дітей провалились під кригу, 2 врятували, 3 шукають
Фото: ДСНС

П'ятеро дітей провалилися під кригу у селі Довге Бериславського району Херсонської області на ріці Інгулець, з них двоє врятовані, пошуки трьох продовжуються, повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій у четвер.

"За попередніми даними двох дітей вдалось врятувати. До пошуку трьох неповнолітніх залучено пожежно-рятувальний підрозділ, також на місце події направлено водолазну групу аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС України у Херсонській області", - йдеться в повідомленні.

В ДСНС закликали громадян не виходити на кригу.

Теги: #діти #херсонська_область #крига

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:34 20.05.2025
Сенатори США: жодного миру з Росією без повернення викрадених українських дітей

Сенатори США: жодного миру з Росією без повернення викрадених українських дітей

12:18 20.05.2025
Мінсоцполітики пропонує запровадити допомогу по догляду за дитиною "єЯсла" і виплачувати 50 тис. грн породіллям

Мінсоцполітики пропонує запровадити допомогу по догляду за дитиною "єЯсла" і виплачувати 50 тис. грн породіллям

04:49 20.05.2025
Netflix отримав права на показ "Вулиці Сезам"

Netflix отримав права на показ "Вулиці Сезам"

22:49 19.05.2025
Зарівна обговорила з Девіс повернення викрадених Росією дітей

Зарівна обговорила з Девіс повернення викрадених Росією дітей

08:55 19.05.2025
Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали 6 людей та 2 загинули – Прокудін

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали 6 людей та 2 загинули – Прокудін

03:34 19.05.2025
Діти загинули на пожежі господарчої споруди в Одеській області – ДСНС

Діти загинули на пожежі господарчої споруди в Одеській області – ДСНС

18:26 18.05.2025
З окупованої території України вдалося врятувати 15-річного хлопця– Зарівна

З окупованої території України вдалося врятувати 15-річного хлопця– Зарівна

08:00 18.05.2025
Жительку Новоолександрівки Херсонської області госпіталізовано з важкою травмою внаслідок детонації вибухівки

Жительку Новоолександрівки Херсонської області госпіталізовано з важкою травмою внаслідок детонації вибухівки

12:34 16.05.2025
Російський FPV-дрон атакував гуманітарну місію в селі на Херсонщині, без постраждалих

Російський FPV-дрон атакував гуманітарну місію в селі на Херсонщині, без постраждалих

08:46 16.05.2025
Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждала 1 людина та одну поранено – Прокудін

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждала 1 людина та одну поранено – Прокудін

ВАЖЛИВЕ

Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку, всього з початку доби зафіксовано 65 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

Двоє людей загинули у Білій Церкві внаслідок пожежі на ТЕЦ

Експосадовець часів Януковича Портнов застрелений в Мадриді

ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

Генштаб підтвердив ураження об'єкта ВПК РФ – заводу напівпровідникових приладів в Орловській області

ОСТАННЄ

Мерц не бачить жодних ознак швидкого закінчення війни в Україні

Лисак, Генштаб та DeepState спростовують інформацію про вихід окупантів на кордон Дніпропетровської області

Зеленський відзначив держнагородами 19 вчених

США мають варіанти посилення санкцій проти РФ, якщо це буде необхідно – Рубіо

Кошта по телефону запевнив Зеленського в підтримці української позиції щодо припинення вогню

США проведуть аналіз наданої Україні допомоги для виявлення можливих маніпуляцій і незаконних привласнень – Рубіо

Голова НКЕК Олександр Животовський залишив посаду

Напередодні Дня Києва вчинена спроба блокування Музея на Поштовій площі

Генштаб ЗСУ: Заяви ворога про нібито завершення бойових дій у Курській області "не відповідають реальній обстановці"

Рютте про запрошення Зеленського на саміт НАТО: почекайте на оголошення програми

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА