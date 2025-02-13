Інтерфакс-Україна
Події
07:51 13.02.2025

Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

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Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Російські війська за добу здійснили 441 обстріл 13 населених пунктів Запорізької області, є пошкодження житла, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 441 удар по 13 населених пунктах Запорізької області", - сказано в телеграм-каналі у четвер.

Федоров зазначив, що ворог здійснив 10 авіаційних ударів по П'ятихатках, Гуляйполю, Щербаках, Лугівському, Новодарівці та Долинці, 296 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, П'ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Білогір'я, Малу Токмачку, Малинівку, Новодарівку, Ольгівське та Лугівське.

За інформацією ОВА, 4 обстріли із РСЗВ накрили Малу Токмачку, Новоданилівку та Новодарівку, 131 артудар завдано по території Лобкового, П'ятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Лугівського, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.

Надійшло 20 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків.

Мирні жителі не постраждали.

 

Теги: #запорізька #обстріли

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