Інтерфакс-Україна
Події
21:37 12.02.2025

Зеленський: Мільярди, які були зароблені фактично продажем України повинні бути заблоковані

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Зеленський: Мільярди, які були зароблені фактично продажем України повинні бути заблоковані

Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, повинні бути заблоковані та працювати на користь держави, вже є рішення, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО.

"Щойно провів засідання РНБО. Рішення ухвалено, буде опубліковано завтра. Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість – кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії – кожен повинен відповідати", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

За його словами, "мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки – повинні бути заблоковані і повинні працювати на захист України".

 

Теги: #рнбо #зеленський

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