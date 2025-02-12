Умєров: Засідання "Рамштайну" було продуктивним, відбудуться і наступні засідання

Міністр оборони України Рустем Умєров заявляє, що засідання Координаційної групи з питань оборони України було продуктивним, і так званий формат «Рамштайн» продовжить свою роботу і в майбутньому.

«Вважаю, що «Рамштайн» відбувся продуктивно, і ми домовились, що наступний «Рамштайн» також буде проводитися. Місце й час повідомимо пізніше», - сказав він сказав у середу в Брюсселі журналістам по завершенню засідання Координаційної групи з питань оборони України, яке пройшло у штаб-квартирі НАТО. Як відомо, ініціатором створення і лідером групи «Рамштайн» були США, але після того, як президентом США став Дональд Трамп, існування групи було під питанням. Це засідання було скликано Великою Британією і пройшло під її головуванням.

Відповідаючи на запитання, чи залишиться Лондон головувати у групі, Умєров сказав, що це питання наразі є предметом обговорення.

Говорячи про саме засідання, український міністр повідомив, що участь в ньому взяли 50 країн. «Обговорювали пріоритети 2025 року, бюджети та пріоритети. Безпекова допомога буде продовжуватися, ППО, інтерсептори, артилерія, боєприпаси, армована бронетехніка були в пріоритеті. Отримали дуже потужні пакети допомоги, і від кожного з присутніх (запевнення), що вони будуть продовжувати цю допомогу в цьому і майбутньому роках», - деталізував він.

Умеров також повідомив, що провів двосторонні зустрічі як з міністром оборони США, так і з європейськими партнерами.