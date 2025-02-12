Інтерфакс-Україна
Події
20:41 12.02.2025

Трамп і Путін можуть провести особисту зустріч

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Трамп і Путін можуть провести особисту зустріч

Президент США Дональд Трамп поговорив телефоном із російським правителем Владіміром Путіним і, за словами президента США, вони домовились "негайно почати переговори" по Україні та провести особисту зустріч.

"Я щойно мав тривалу та дуже продуктивну телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним. Ми обговорювали Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем ", - написав Трамп у Truth Social

За його словами, сторони погодилися "зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні з Росією/Україною.(…) Ми домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного", - додав Трамп.

Трамп повідомив, що вони "домовилися, щоб відповідні команди негайно розпочали переговори, і ми почнемо з того, що зателефонуємо президенту України Зеленському, щоб повідомити йому про розмову, що я зараз і зроблю".

Крім того Трамп назвав членів переговорної групи зі сторони США. "Я попросив держсекретаря Марко Рубіо, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника з питань національної безпеки Майкла Уолца та посла та спеціального посланника Стіва Віткоффа очолити переговори".

Трамп упевнений, що переговори будуть успішними.

Президент США також висловився стосовно спілкування з Путіним: "Я хочу подякувати президенту Путіну за його час і зусилля щодо цього дзвінка, а також за вчорашнє звільнення Марка Фогеля, чудової людини, яку я особисто вітав минулої ночі в Білому домі. Я вірю, що ці зусилля приведуть до успішного завершення, сподіваюся, незабаром".

Як повідомлялося, майже одразу після цього Трамп зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. Розмова вже закінчилася.

 

Теги: #путін #трамп #зустріч

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