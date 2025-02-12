Інтерфакс-Україна
Події
19:33 12.02.2025

Трамп мав розмову з Путіним, домовились розпочати з дзвінка Зеленському

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Трамп мав розмову з Путіним, домовились розпочати з дзвінка Зеленському

Президент США Дональд Трамп розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним у середу вранці, Трамп заявив, що команди розпочнуть переговори з телефонного дзвінка президенту України Володимиру Зеленському, повідомило CNN.

Зазначається, що у записі розмови, розміщеному на сайті Truth Social, Трамп сказав: «Ми обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара і різні інші теми».

"Ми домовилися працювати разом, дуже тісно, в тому числі відвідувати країни один одного. Ми також домовилися, що наші відповідні команди негайно розпочнуть переговори, і ми почнемо з того, що зателефонуємо президенту України Зеленському, щоб поінформувати його про розмову, що я і зроблю прямо зараз", - написав Трамп.

Зазначається також, що дзвінок, який став першою відомою розмовою між президентами з моменту вступу Трампа на посаду, відбувся на наступний день після того, як Росія звільнила ув'язненого в країні американця.

"Представники адміністрації Трампа заявили, що вони сподіваються, що цей обмін може означати відновлення зусиль, спрямованих на припинення конфлікту в Україні, який триває вже четвертий рік", - йдеться у повідомленні CNN.

 

Теги: #путін #розмова #трамп

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