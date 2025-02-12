Гегсет: США не вірять у врегулювання шляхом членства України в НАТО, а гарантії безпеки будуть підкріплені військовою місією, яке не буде місією НАТО

Міністр оборони США Піт Гегсет заявляє, в США не вважають, що членство України в НАТО може бути реалістичним результатом врегулювання шляхом переговорів, а будь-які гарантії безпеки мають бути підкріплені європейськими та неєвропейськими військами, місія яких не буде місією НАТО.

«Сполучені Штати не вірять, що членство України в НАТО є реалістичним результатом врегулювання шляхом переговорів. Натомість будь-яка гарантія безпеки має бути підкріплена дієздатними європейськими та неєвропейськими військами. Якщо ці війська будуть розгорнуті як миротворці в Україні в будь-якій точці, вони повинні бути розгорнуті як частина місії, що не входить до НАТО, і вони не повинні підпадати під дію статті 5. Також має бути жорсткий міжнародний нагляд за лінією зіткнення», - заявив він у середу в Брюсселі у штаб-квартирі НАТО на початку засідання групи у форматі «Рамштайн».

Гегсет підтвердив, що війська США не будуть розгорнуті в Україні.

Він також сказав, що для того, щоб забезпечити ефективну дипломатію та знизити ціни на енергоносії, які фінансують російську військову машину, президент Трамп стимулює американське виробництво енергії та заохочує інші країни робити те саме. «Зниження цін на енергоносії в поєднанні з ефективнішим застосуванням енергетичних санкцій допоможе залучити Росію до переговорів», - пояснив глава Пентагону.

Крім того, Гегсет висловив переконання, раніше озвучене Трампом, що захист європейської безпеки «має бути імперативом для європейських членів НАТО». «У рамках цього Європа повинна надати Україні переважну частку майбутньої летальної та нелетальної допомоги», - наголосив він.

Міністр оборони США також заявив, що мало витрачати на оборону лише 2% ВВП. «Президент Трамп закликав до п’яти відсотків, і я погоджуюся. Збільшення вашої відданості власній безпеці є початковим внеском на майбутнє... Ми також сьогодні тут, щоб прямо й недвозначно висловити, що суворі стратегічні реалії заважають Сполученим Штатам Америки зосереджуватися насамперед на безпеці Європи», - повідомив він.

За словами Гегсета, США стикаються з непрямими загрозами, зосереджуються на безпеці власних кордонів та стикаються з конкурентом у вигляді комуністичного Китаю.