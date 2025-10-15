Глава Пентагону на "Рамштайні": Настав час для всіх країн НАТО перейти від слів до дій та інвестувати в PURL

Міністр війни США Піт Геґсет виступив із вступним словом на засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн"), наголосивши на важливості досягненні "миру через силу".

"З серпня союзники по НАТО виділили Україні понад 2 мільярди доларів на безпекову допомогу через ініціативу НАТО під назвою PURL. Союзники часто кажуть, що безпека України є синонімом європейської безпеки. Отже, зараз настав час для всіх країн НАТО перетворити слова на дії у вигляді інвестицій PURL. Всі країни за цим столом, без винятків", - сказав він на засіданні у форматі "Рамштайн" у середу.

Звертаючись до країн, Геґсет зазначив, що "ваші постійні інвестиції та лідерство мають вирішальне значення для допомоги Україні в обороні та припиненні цього конфлікту".

"Мир через силу", - додав міністр.

За його словами, США чітко усвідомлюють, що найефективнішими засобами стримування російської агресії є, "по-перше, потужна, боєздатна і очолювана Європою НАТО, і, по-друге, боєздатна українська армія, здатна захищати себе і тим самим продовжувати стримувати російську агресію вздовж кордону НАТО".

"Мир через силу", - знову наголосив Геґсет.