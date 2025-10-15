Інтерфакс-Україна
Події
16:45 15.10.2025

Глава Пентагону на "Рамштайні": Настав час для всіх країн НАТО перейти від слів до дій та інвестувати в PURL

1 хв читати
Глава Пентагону на "Рамштайні": Настав час для всіх країн НАТО перейти від слів до дій та інвестувати в PURL

Міністр війни США Піт Геґсет виступив із вступним словом на засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн"), наголосивши на важливості досягненні "миру через силу".

"З серпня союзники по НАТО виділили Україні понад 2 мільярди доларів на безпекову допомогу через ініціативу НАТО під назвою PURL. Союзники часто кажуть, що безпека України є синонімом європейської безпеки. Отже, зараз настав час для всіх країн НАТО перетворити слова на дії у вигляді інвестицій PURL. Всі країни за цим столом, без винятків", - сказав він на засіданні у форматі "Рамштайн" у середу.

Звертаючись до країн, Геґсет зазначив, що "ваші постійні інвестиції та лідерство мають вирішальне значення для допомоги Україні в обороні та припиненні цього конфлікту".

"Мир через силу", - додав міністр.

За його словами, США чітко усвідомлюють, що найефективнішими засобами стримування російської агресії є, "по-перше, потужна, боєздатна і очолювана Європою НАТО, і, по-друге, боєздатна українська армія, здатна захищати себе і тим самим продовжувати стримувати російську агресію вздовж кордону НАТО".

"Мир через силу", - знову наголосив Геґсет.

Теги: #рамштайн #гегсет

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:03 15.10.2025
Шмигаль на "Рамштайні" закликав партнерів допомогти в покритті половини оборонних потреб на 2026 р. та терміново передати додаткові системи ППО

Шмигаль на "Рамштайні" закликав партнерів допомогти в покритті половини оборонних потреб на 2026 р. та терміново передати додаткові системи ППО

17:41 15.10.2025
Міністр оборони Німеччини оголосив про додаткову військову допомогу Україні на понад EUR2 млрд

Міністр оборони Німеччини оголосив про додаткову військову допомогу Україні на понад EUR2 млрд

17:38 15.10.2025
Союзники по НАТО підтвердили подальше збільшення інвестицій в оборону та нарощування виробництва

Союзники по НАТО підтвердили подальше збільшення інвестицій в оборону та нарощування виробництва

17:31 15.10.2025
Шмигаль на "Рамштайні" назвав пріоритети на 2025-26 рр.: PURL, українська зброя, далекобійна артилерія

Шмигаль на "Рамштайні" назвав пріоритети на 2025-26 рр.: PURL, українська зброя, далекобійна артилерія

17:17 15.10.2025
Гілі: За 8 місяців роботи "Рамштайну" під керівництвом Лондона та Берліна взято зобов’язань на 50 млрд фунтів стерлінгів

Гілі: За 8 місяців роботи "Рамштайну" під керівництвом Лондона та Берліна взято зобов’язань на 50 млрд фунтів стерлінгів

16:53 15.10.2025
Геґсет: Під керівництвом Трампа війні РФ проти Україні буде покладено край

Геґсет: Під керівництвом Трампа війні РФ проти Україні буде покладено край

11:29 15.10.2025
Рютте і Гегсет очікують розширення учасників ініціативи PURL

Рютте і Гегсет очікують розширення учасників ініціативи PURL

08:21 24.09.2025
Глава Пентагону: Вторгнення Росії в повітряний простір НАТО є неприйнятним

Глава Пентагону: Вторгнення Росії в повітряний простір НАТО є неприйнятним

17:17 03.09.2025
Трамп доручив Міноборони США "бути готовими до стримування" у зв’язку зі зближенням Китаю та РФ – Геґсет

Трамп доручив Міноборони США "бути готовими до стримування" у зв’язку зі зближенням Китаю та РФ – Геґсет

10:01 09.07.2025
Гегсет не повідомив Білий дім про своє рішення призупинити поставки зброї до України - ЗМІ

Гегсет не повідомив Білий дім про своє рішення призупинити поставки зброї до України - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Рютте: НАТО надасть "Рамштайну" всю необхідну підтримку

Гілі: За 8 місяців роботи "Рамштайну" під керівництвом Лондона та Берліна взято зобов’язань на 50 млрд фунтів стерлінгів

Рютте: Більше половини союзників по НАТО долучилися до ініціативи PURL

Жодних скорочень виплат військовим у 2026 році не буде - нардеп

Керівник СЗР доповів щодо російського плану військової експлуатації території Білорусі - Зеленський

ОСТАННЄ

Норвегія планує виділити 2 млрд норвезьких крон на придбання військової техніки для України у 2026 р.

McDonald’s відкрив 49-й ресторан у Києві

Рютте: НАТО надасть "Рамштайну" всю необхідну підтримку

Найпопулярнішими професіями серед зарахованих аспірантів є комп'ютерні науки, економіка і медицина

Якщо Кремль не зупинити, гібридна агресія проти ЄС і НАТО буде лише посилюватись, – Буданов

Брюссель передає Києву 4 карети швидкої допомоги - Кличко

Через Дунай підводним способом: ліквідовано схему незаконного перетину кордону ухилянтами

Уряд затвердив постанову про передачу розробок Міноборони у серійне виробництво перевіреним компаніям

Розпочалося 31-ше засідання у форматі "Рамштайн"

Рютте: Більше половини союзників по НАТО долучилися до ініціативи PURL

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА