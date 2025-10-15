Рютте і Гегсет очікують розширення учасників ініціативи PURL

Фото: https://www.nato.int/

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та міністр війни США Піт Гегсет очікують, що ще більше країн-членів альянсу приєднаються до ініціативи PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння для України за кошт союзників

Про це вони сказали у середу в Брюсселі на спільному підході до преси перед початком зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО.

"Я хочу ще раз подякувати президенту Трампу та вам особисто, і, звичайно, всій команді американського керівництва за те, що, коли справа доходить до України, ви вирішили знову переконатися, що вони мають те, що їм потрібно від США, оплачене союзниками, і ця програма зараз працює. Два мільярди вже виділено, і сьогодні я очікую багато нових оголошень країн, які братимуть участь. Тож загалом ми досягаємо великого прогресу", - висловив сподівання Рютте.

За словами генсека НАТО, союзники роблять "все разом, щоб Україна залишалася сильною".

У свою чергу Гегсет наголосив, що ініціатива PURL спрямована на те, щоб "принести мир у цей конфлікт". "І якщо ми чогось і навчилися за президента Трампа, то це активного застосування миру через силу. Ви отримуєте мир, коли ви сильні. Не коли ви використовуєте сильні слова чи грозите пальцем: ви отримуєте його, коли у вас є сильні та реальні можливості, які поважають супротивники. І я вважаю, що саме це робить НАТО, я вважаю, що саме цим є ініціатива PURL, тому ми очікуємо сьогодні, що більше країн пожертвують ще більше, що вони придбають ще більше, щоб забезпечити Україну для мирного завершення цього конфлікту", - пояснив свої очікування американський міністр.

За словами міністра оборони Фінляндії Антті Хаккянена (Antti Häkkänen), котрий прибув на зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО в середу в Брюсселі, Хельсінкі приєднаються до ініціативи PURL.