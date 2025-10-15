Інтерфакс-Україна
Події
11:29 15.10.2025

Рютте і Гегсет очікують розширення учасників ініціативи PURL

2 хв читати
Рютте і Гегсет очікують розширення учасників ініціативи PURL
Фото: https://www.nato.int/

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та міністр війни США Піт Гегсет очікують, що ще більше країн-членів альянсу приєднаються до ініціативи PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння для України за кошт союзників

Про це вони сказали у середу в Брюсселі на спільному підході до преси перед початком зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО.

"Я хочу ще раз подякувати президенту Трампу та вам особисто, і, звичайно, всій команді американського керівництва за те, що, коли справа доходить до України, ви вирішили знову переконатися, що вони мають те, що їм потрібно від США, оплачене союзниками, і ця програма зараз працює. Два мільярди вже виділено, і сьогодні я очікую багато нових оголошень країн, які братимуть участь. Тож загалом ми досягаємо великого прогресу", - висловив сподівання Рютте.

За словами генсека НАТО, союзники роблять "все разом, щоб Україна залишалася сильною".

У свою чергу Гегсет наголосив, що ініціатива PURL спрямована на те, щоб "принести мир у цей конфлікт". "І якщо ми чогось і навчилися за президента Трампа, то це активного застосування миру через силу. Ви отримуєте мир, коли ви сильні. Не коли ви використовуєте сильні слова чи грозите пальцем: ви отримуєте його, коли у вас є сильні та реальні можливості, які поважають супротивники. І я вважаю, що саме це робить НАТО, я вважаю, що саме цим є ініціатива PURL, тому ми очікуємо сьогодні, що більше країн пожертвують ще більше, що вони придбають ще більше, щоб забезпечити Україну для мирного завершення цього конфлікту", - пояснив свої очікування американський міністр.

За словами міністра оборони Фінляндії Антті Хаккянена (Antti Häkkänen), котрий прибув на зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО в середу в Брюсселі, Хельсінкі приєднаються до ініціативи PURL.

Теги: #рютте #нато #сша #гегсет

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:48 15.10.2025
Союзники по НАТО обговорять подальшу підтримку України, збільшення витрат на оборону та нарощування виробництва в сфері оборони - Рютте

Союзники по НАТО обговорять подальшу підтримку України, збільшення витрат на оборону та нарощування виробництва в сфері оборони - Рютте

09:00 15.10.2025
Сенат США увосьме відхилив законопроєкт республіканців щодо продовження фінансування уряду

Сенат США увосьме відхилив законопроєкт республіканців щодо продовження фінансування уряду

05:14 15.10.2025
Умєров зустрівся у США з представниками найбільших американських оборонних компаній

Умєров зустрівся у США з представниками найбільших американських оборонних компаній

04:56 15.10.2025
Оборонні відомства держав НАТО домовляються про спрощення збивання російських літаків – ЗМІ

Оборонні відомства держав НАТО домовляються про спрощення збивання російських літаків – ЗМІ

01:48 15.10.2025
Перша черга проєктів Американсько-українського інвестфонду вже формується - Свириденко

Перша черга проєктів Американсько-українського інвестфонду вже формується - Свириденко

01:09 15.10.2025
Велика Британія скликала "Рамштайн", щоб посилити реагування на агресію Путіна в Україні та вторгнення в Європу

Велика Британія скликала "Рамштайн", щоб посилити реагування на агресію Путіна в Україні та вторгнення в Європу

23:08 14.10.2025
Бессент: ми прагнемо співпрацювати з партнерами по G7, щоб посилити тиск на Росію

Бессент: ми прагнемо співпрацювати з партнерами по G7, щоб посилити тиск на Росію

20:29 13.10.2025
ПА НАТО закликала уряди своїх країн надати Україні далекобійну зброю та зняти обмеження на її використання - Чернєв

ПА НАТО закликала уряди своїх країн надати Україні далекобійну зброю та зняти обмеження на її використання - Чернєв

13:11 13.10.2025
Рютте: Росія шпигує за союзниками

Рютте: Росія шпигує за союзниками

12:48 13.10.2025
Рютте: Понад мільйон росіян загинули чи отримали важкі поранення у війні проти України

Рютте: Понад мільйон росіян загинули чи отримали важкі поранення у війні проти України

ВАЖЛИВЕ

УЗАГАЛЬНЕННЯ: Зеленський створив в Одесі міську військову адміністрацію та призначив Лисака її керівником

Зеленський підписав указ про утворення військової адміністрації Одеси

Президент звільнив Лисака з посади глави Дніпропетровської ОДА та призначив начальником Одеської МВА

Зеленський призначив Владислава Гайваненка т.в.о голови Дніпропетровської ОДА

Глава Одеської обладміністрації вніс подання про створення в Одесі міської військової адміністрації

ОСТАННЄ

Пітчинг президентської програми "1000 годин контенту" планується на травень 2026р - Кравчук

УЗАГАЛЬНЕННЯ: Зеленський створив в Одесі міську військову адміністрацію та призначив Лисака її керівником

Рада розгляне призначення Бережної віцепрем’єром з гуманітарної політики - міністром культури на наступному тижні - Кравчук

Мобілізований ексміністр економіки Шеремета вийшов зі складу наглядової ради Райффайзен Банку

Зеленський підписав указ про утворення військової адміністрації Одеси

Президент звільнив Лисака з посади глави Дніпропетровської ОДА та призначив начальником Одеської МВА

Зеленський призначив Владислава Гайваненка т.в.о голови Дніпропетровської ОДА

Україна готує кіберофіцерів і розбудовує мережу регіональних кіберцентрів

Майже 480 власників домогосподарств отримали мікрогранти від УЧХ

Глава Одеської обладміністрації вніс подання про створення в Одесі міської військової адміністрації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА