Геґсет: Під керівництвом Трампа війні РФ проти Україні буде покладено край

Фото: Reuters

Секретар війни США Піт Геґсет переконаний, що під керівництвом президента США Дональда Трампа і разом з європейськими союзниками, війні Росії проти України буде покладено край. Якщо війна не закінчиться, США та союзники вживуть необхідні заходи, щоб РФ за це заплатила.

Таку заяву він зробив у середу в Брюсселі на початку засідання Координаційної групи з питань оборони України, так званий "Рамштайн".

"Під непохитним керівництвом президента Трампа, і зокрема, разом з нашими європейськими союзниками, ми покладемо край війні в Україні. Війна має закінчитися. Як ми бачили, як він робив у Газі та на Близькому Сході, президент Трамп знає, як кувати мир, створювати можливості в ситуаціях і сценаріях, де мир здається далеким. Він і тільки він має здатність це зробити. Ця війна не розпочалася за часів президента Трампа, але вона закінчиться за його правління. Тож давайте скористаємося цим моментом, рішуче куватимемо мир в Україні та принесемо мир силою", - сказав Геґсет.

Разом з тим, секретар війни США не виключив, що, якщо "ця війна не закінчиться, якщо не буде шляху до миру в короткостроковій перспективі, то Сполучені Штати разом з нашими союзниками вживуть необхідних заходів, щоб нав’язати Росії ціну за її продовження агресії". "Якщо ми повинні зробити цей крок, Військове міністерство США готове зробити свій внесок таким чином, як це можуть зробити лише Сполучені Штати", - наголосив Гегсет.

За його словами, є розуміння того, що "найефективнішими стримуючими факторами російської агресії є, по-перше, смертоносне, боєздатне НАТО під керівництвом Європи, і, по-друге, боєздатна українська армія, здатна захистити себе і таким чином продовжувати стримувати російську агресію вздовж кордону НАТО". "Знову ж таки, мир через силу", - підкреслив Геґсет.