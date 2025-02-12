Інтерфакс-Україна
Події
14:40 12.02.2025

В Оболонському районі Києва в результаті російської атаки пошкоджені газифіковані будівлі, триває перевірка

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В Оболонському районі Києва через ракетний обстріл були пошкоджені фасади та покрівлі газифікованих будівель, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Тимчасово припинили розподіл газу до дитячого садка, дахової котельні бізнес-центру й фінансової установи", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Фахівці "Київгазу" спільно з екстреними службами працюють на місцях падіння уламків. Вони перевіряють стан пошкоджених комунікацій на предмет загазованості.

Теги: #київ #кмда #ракетний_удар

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