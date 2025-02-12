Інтерфакс-Україна
Події
11:53 12.02.2025

РФ планує збільшити свою армію на 150 тис. військових у 2025 році - Зеленський

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РФ планує збільшити свою армію на 150 тис. військових у 2025 році - Зеленський

У 2025 році Росія планує збільшувати свою армію на 12-15 дивізій, тобто на 150 тисяч додаткових військових, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Розвідка мені сказала. Ми це знаємо. Вони, росіяни, будуть збільшувати свою армію в 2025 році на 12-15 дивізій. І ми вважаємо, що це буде десь 150 тисяч додаткових військових", - сказав Зеленський в інтерв'ю для The Guardian.

Президент зазначив, що Росія буде збільшувати чисельність армії через мобілізацію, тренування, а також залучаючи північно-корейських солдатів.

Окрім того, за словами Зеленського, є висока вірогідність того, що РФ буде тренувати нових людей на території Білорусі.

Теги: #військові_рф

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