Інтерфакс-Україна
Події
10:47 12.02.2025

Волонтери УЧХ працювали на локаціях, які постраждали від ракетної атаки РФ по Києву

1 хв читати
Волонтери УЧХ працювали на локаціях, які постраждали від ракетної атаки РФ по Києву
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Два екіпажі волонтерів Українського Червоного Хреста (УЧХ) працювали на локаціях, які постраждали від ранкової ракетної атаки Росії по Києву.

“Сьогодні зранку російські війська вчергове завдали ракетного удару по Києву. Команда загону швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста оперативно відреагувала на обстріли. 2 екіпажі волонтерів прибули за двома адресами для надання необхідної допомоги”,- повідомив УЧХ у Фейсбуці в середу.

Як повідомлялось, внаслідок атаки РФ балістичними ракетами по Києву один загиблий та 4 постраждалих, серед них дитина. Було зафіксовано падіння уламків та пожежі одразу у кількох районах міста, зокрема у Голосіївському, Святошинському, Соломʼянському та Оболонському.

 

Теги: #київ #тчху #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:29 19.05.2025
Музей Авангарду розміститься в маєтку Уварової

Музей Авангарду розміститься в маєтку Уварової

06:26 18.05.2025
У Києві зафіксовано падіння уламків ворожого БПЛА – КМВА

У Києві зафіксовано падіння уламків ворожого БПЛА – КМВА

03:27 18.05.2025
В Києві чути роботу ППО

В Києві чути роботу ППО

19:03 16.05.2025
Київ компенсуватиме до 500 тис. грн на переобладнання житла киянам-захисникам з інвалідністю

Київ компенсуватиме до 500 тис. грн на переобладнання житла киянам-захисникам з інвалідністю

09:11 16.05.2025
Уламки ворожих БпЛА можуть нести загрозу, керівництву Святошинського району доручили їхню ліквідацію

Уламки ворожих БпЛА можуть нести загрозу, керівництву Святошинського району доручили їхню ліквідацію

07:51 16.05.2025
У Києві виникла пожежа в нежитловій зоні після ворожої атаки - КМВА

У Києві виникла пожежа в нежитловій зоні після ворожої атаки - КМВА

10:07 15.05.2025
УЧХ та ДСНС посилюють співпрацю у сфері реагування на надзвичайні ситуації

УЧХ та ДСНС посилюють співпрацю у сфері реагування на надзвичайні ситуації

19:05 14.05.2025
Головний прапор України тимчасово приспустять через сильний вітер 15 травня

Головний прапор України тимчасово приспустять через сильний вітер 15 травня

11:20 14.05.2025
Стрілянину в київському готелі вчинив нетверезий житель Хмельниччини

Стрілянину в київському готелі вчинив нетверезий житель Хмельниччини

09:32 14.05.2025
Поліція затримала чоловіка, який вчинив стрілянину в одному з готелів Києва

Поліція затримала чоловіка, який вчинив стрілянину в одному з готелів Києва

ВАЖЛИВЕ

Каллас: ми посилимо тиск на РФ, щоб вона також хотіла миру

Зеленський пропонує Раді утворити Спеціалізовані окружний та апеляційний адмінсуди

Путін все ще не виглядає серйозно зацікавленим у мирі - міністр оборони Німеччини

Сили оборони збили вночі 93 ворожих дрони зі 108, ще 58 локаційно втрачені

Центр протидії дезінформації зафіксував фейкові акаунти вищих посадовців України в месенджері Телеграм

ОСТАННЄ

Другий заарештований у справі про підпали, пов’язаній зі Стармером, є громадянином Румунії

Каллас: ми посилимо тиск на РФ, щоб вона також хотіла миру

Зеленський пропонує Раді утворити Спеціалізовані окружний та апеляційний адмінсуди

ДБР передало до суду справу про держзраду ексзаступника секретаря РНБО Сівковича

Путін все ще не виглядає серйозно зацікавленим у мирі - міністр оборони Німеччини

Генсек НАТО Рютте позитивно оцінює сам факт телефонних розмов Трампа з Путіним та лідерами України та Європи

Кронпринц Норвегії прибув в Україну

Парламент Угорщини схвалив законопроект про вихід з МКС

Суд задовольнив позов Мін’юсту про застосування санкції до колишньої директорки Херсонського краєзнавчого музею

Внаслідок обстрілу Херсона десятеро поранених

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА