Волонтери УЧХ працювали на локаціях, які постраждали від ракетної атаки РФ по Києву

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Два екіпажі волонтерів Українського Червоного Хреста (УЧХ) працювали на локаціях, які постраждали від ранкової ракетної атаки Росії по Києву.

“Сьогодні зранку російські війська вчергове завдали ракетного удару по Києву. Команда загону швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста оперативно відреагувала на обстріли. 2 екіпажі волонтерів прибули за двома адресами для надання необхідної допомоги”,- повідомив УЧХ у Фейсбуці в середу.

Як повідомлялось, внаслідок атаки РФ балістичними ракетами по Києву один загиблий та 4 постраждалих, серед них дитина. Було зафіксовано падіння уламків та пожежі одразу у кількох районах міста, зокрема у Голосіївському, Святошинському, Соломʼянському та Оболонському.