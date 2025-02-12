Умєров почав роботу на засіданні "Рамштайну" у Брюсселі

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Міністр оборони України Рустем Умєров розпочав роботу на засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" у Брюсселі, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Сьогодні вперше засідання очолює мій колега та друг Джон Гілі, державний секретар з питань оборони Великої Британії. Також участь бере новий міністр оборони США Піт Гегсет. На порядку денному: стабільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році; прискорення постачання критично важливого озброєння – ППО, авіації, боєприпасів; інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами", - розповів Умєров.

Крім того, наголосив він, планується обговорити низку довгострокових рішень - розширення оборонного виробництва в Україні, фінансування українського ОПК та створення нових підприємств, збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейської оборонки.

Окрім "Рамштайну", цього тижня відбудуться ключові заходи для безпеки України та всього світу - засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони та Мюнхенська безпекова конференція, сказав Умєров. Він також планує провести серію двосторонніх зустрічей із міністрами оборони союзників для посилення військового співробітництва та реальних механізмів підтримки України.

"Україна готова до переговорів щодо завершення війни. Але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильною на полі бою", - резюмував міністр.