Троє пацієнтів геріатричного пансіонату в Одеській області загинули вночі

Троє людей загинуло внаслідок пожежі у геріатричному пансіонаті в Березівському районі Одеської області, яка почалася у вівторок, 11 лютого, близько 21:00, повідомляє відділ комунікації поліції Одещини.

"На місці пожежі виявлено тіла трьох чоловіків, попередньо мешканців пансіонату, віком 53, 76 та 77 років, які самостійно не пересувалися. У рамках провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України, їх направлено на судово-медичну експертизу. Крім того, слідчими призначено низку інших судових експертиз, зокрема пожежно-технічну та експертизу безпеки життєдіяльності", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські опитують 17 евакуйованих громадян, які перебувають у лікарні, встановлюють додаткових очевидців та свідків події, вивчають вилучену документацію щодо правової діяльності підприємства.