Інтерфакс-Україна
Події
09:48 12.02.2025

Петиція про створення Алеї пам'яті загиблих військових у Святошинському районі Києва набрала необхідні голоси

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Петиція про створення Алеї пам'яті загиблих військових у Святошинському районі Києва набрала необхідні голоси

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом створити Алею пам'яті загиблих військових у Святошинському районі столиці набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петиція була подана 17 грудня 2024 року і станом на 12 лютого набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Ми, родини загиблих військовослужбовців, звертаємося до Київської міської ради з проханням створити Алею пам’яті загиблих героїв у Святошинському районі. Наші рідні віддали своє життя за незалежність України. Їхній подвиг — це не лише наш особистий біль, а частина спільної історії країни, яку ми повинні берегти та передавати наступним поколінням", - ідеться в тексті петиції.

Зазначається, що раніше люди зверталися до керівництва Святошинського району з проханням створити таку алею, однак їм було відмовлено.

"Ми пропонуємо створити Алею пам’яті на бульварі Академіка Вернадського. Це людне, але водночас спокійне місце, де можна облаштувати стенди з фотографіями, іменами та короткими розповідями про кожного загиблого. Алея має стати місцем, де увічнюється пам’ять усіх, хто віддав життя за Україну, починаючи з 2014 року — як під час повномасштабного вторгнення, так і в період АТО", - йдеться у зверненні.

Теги: #алея #загиблі #петиція #військові

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