Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області, троє поранених

Російські війська за добу здійснили 448 обстрілів по 13 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого постраждали три людини, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Три людини поранені внаслідок ворожих атак по Пологівському району. Впродовж доби окупанти завдали 448 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області", - сказано в телеграмі.

Федоров зазначив, що ворог здійснив 9 авіаційних ударів по Гуляйполю, Омельнику, Щербакам, Малій Токмачці та Новоандріївці, а 270 БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Лобкове, П'ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Білогір'я, Малу Токмачку, Малинівку, Новодарівку, Ольгівське та Лугівське.

Також 5 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоданилівку, Щербаки та Малинівку, а 164 артудари завдано по території Лобкового, П'ятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Лугівського, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.

Крім того, надійшло 55 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків.