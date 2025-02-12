Інтерфакс-Україна
Події
08:42 12.02.2025

Шість балістичних ракет та 71 дрон ліквідували Сили оборони, локаційно втрачено 40 імітаційних БпЛА

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Шість балістичних ракет та 71 дрон ліквідували Сили оборони, локаційно втрачено 40 імітаційних БпЛА
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Шість балістичних ракет та 71 з 123-х дронів ліквідували Сили оборони, локаційно втрачено 40 імітаційних БпЛА, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"Станом на 08.30 підтверджено збиття шести балістичних ракет Іскандер-М (ЗКР С-400) та 71-го ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях", - сказано в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Як зазначається, у ніч на 12 лютого (із 19.00 11 лютого) ворог завдав удару балістичними ракетами Іскандер-М (зенітними керованими С-400) по Києву та Кривому Рогу. Здійснено шість пусків із Брянської обл. та один - з Криму.

Також ворог атакував 123-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ.

40 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина (Кривий Ріг) , Сумщина, Полтавщина та Чернігівщина.

 

Теги: #пс #цілі #рф

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