Через російські обстріли Херсонщини поранені три людини - ОВА

Російські війська обстрілювали Херсонську область у вівторок, внаслідок чого поранені три людини, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Білозерка, Бургунка, Велетенське, Веселе, Гаврилівка, Дніпровське, Дудчани, Зміївка, Іванівка, Інженерне, Качкарівка, Козацьке, Львове, Микільське, Миколаївка, Михайлівка, Наддніпрянське, Новотягинка, Ольгівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, Токарівка, Тягинка, Софіївка, Станіслав, Милове, Новорайськ, Новоберислав, Червоний Маяк, Монастирське, Томина Балка та місто Херсон", - сказано в повідомленні.

Прокудін зазначив, що через російську агресію 3 людини дістали поранення.

За його словами, російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків.Також окупанти поцілили по території фермерського господарства та промислового підприємства, понівечили приватні автомобілі.

Між тим, під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 3 "Shahed-131/136".