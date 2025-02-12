Інтерфакс-Україна
Події
08:33 12.02.2025

Через російські обстріли Херсонщини поранені три людини - ОВА

1 хв читати
Через російські обстріли Херсонщини поранені три людини - ОВА

Російські війська обстрілювали Херсонську область у вівторок, внаслідок чого поранені три людини, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися  Антонівка, Берислав, Білозерка, Бургунка, Велетенське, Веселе, Гаврилівка, Дніпровське, Дудчани, Зміївка, Іванівка, Інженерне, Качкарівка, Козацьке, Львове, Микільське, Миколаївка, Михайлівка, Наддніпрянське, Новотягинка, Ольгівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, Токарівка, Тягинка, Софіївка, Станіслав, Милове, Новорайськ, Новоберислав, Червоний Маяк, Монастирське, Томина Балка та місто Херсон", - сказано в повідомленні.

Прокудін зазначив, що через російську агресію 3 людини дістали поранення.

За його словами, російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків.Також окупанти поцілили по території фермерського господарства та промислового підприємства, понівечили приватні автомобілі.

Між тим, під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої  області знищили 3 "Shahed-131/136".

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:31 20.05.2025
Внаслідок обстрілу Херсона десятеро поранених

Внаслідок обстрілу Херсона десятеро поранених

09:54 20.05.2025
Окупанти 27 разів обстріляли населені пункти Донецької області, є загиблий, 6 поранені

Окупанти 27 разів обстріляли населені пункти Донецької області, є загиблий, 6 поранені

08:55 19.05.2025
Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали 6 людей та 2 загинули – Прокудін

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали 6 людей та 2 загинули – Прокудін

08:11 19.05.2025
Ворог атакував дронами дві громади Дніпропетровщини

Ворог атакував дронами дві громади Дніпропетровщини

07:29 19.05.2025
Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області – ОВА

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області – ОВА

18:43 18.05.2025
Ворог продовжує обстрілювати населені пункти Дніпропетровщини, є пошкодження – Лисак

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти Дніпропетровщини, є пошкодження – Лисак

18:22 18.05.2025
Посол ЄС про нічну атаку РФ: Росія розуміє лише мову сили

Посол ЄС про нічну атаку РФ: Росія розуміє лише мову сили

08:00 18.05.2025
Жительку Новоолександрівки Херсонської області госпіталізовано з важкою травмою внаслідок детонації вибухівки

Жительку Новоолександрівки Херсонської області госпіталізовано з важкою травмою внаслідок детонації вибухівки

07:17 18.05.2025
Окупанти завдали 343 удари по 11 населених пунктах Запорізькій області

Окупанти завдали 343 удари по 11 населених пунктах Запорізькій області

20:07 17.05.2025
Одна людина загинула, восьмеро поранені внаслідок обстрілів Донеччини — ОВА

Одна людина загинула, восьмеро поранені внаслідок обстрілів Донеччини — ОВА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили вночі 93 ворожих дрони зі 108, ще 58 локаційно втрачені

Центр протидії дезінформації зафіксував фейкові акаунти вищих посадовців України в месенджері Телеграм

Трамп вважає, що застосування санкцій проти РФ з боку США може зашкодити мирному врегулюванню

ЄС ухвалить 17-й пакет санкцій у вівторок, 18-й на підході – голова МЗС Естонії

Зеленський заперечує можливість виведення військ з частини території країни та погодження з ультиматумами РФ

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих внаслідок атаки БпЛА по маршрутці в Херсоні зросла до п'яти

Зеленському довіряють 74% українців, Притулі 50%, Порошенко 25% - соцопитування КМІС

Понад дві третини українців виступають проти обмеження термінів перебування на посаді мерів - соцопитування

СБУ затримала 17-річного хлопця, який шпигував за Силами оборони в Харкові та Дніпрі

Після телефонної розмови Трампа та Путіна статус-кво не змінився — Подоляк

До HRMIS підключено 987 держорганів - голова НАДС Алюшина

Сили оборони збили вночі 93 ворожих дрони зі 108, ще 58 локаційно втрачені

Сибіга візьме участь в засіданні Ради міністрів закордонних справ у Брюсселі

Упродовж доби зафіксовано 177 бойових зіткнень

Двоє цивільних травмовано внаслідок атаки ворожого дрона в Херсоні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА