У Чорному морі один ворожий носій "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Один ворожий корабель-ракетоносій загальним залпом до 4 ракет “Калібр” зафіксований в акваторії Чорного моря станом на 6:00 середи, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

Так, станом на 06:00 середи в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, а в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.

Між тим, у Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря – 3 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря – 1 судно, яке рухалось з протоки Босфор", - сказано в повідомленні.