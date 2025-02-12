Інтерфакс-Україна
Події
07:55 12.02.2025

До чотирьох зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву

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До чотирьох зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву

Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Києву в ніч на середу станом на 7:00 ранку зросла до чотирьох, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Оболонський район: внаслідок удару загинула 1 людина, 4 постраждали, серед них дитина", - сказано в повідомленні.

В ДСНС зазначили, що в частково зруйнованій офісній будівлі рятувальники ліквідували пожежу.

Як повідомлялось, в Оболонському районі один загиблий та троє постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ, серед постраждалих 9-річна дівчинка.

У ніч на середу, 12 лютого, у Києві пролунала серія вибухів, Сили протиповітряної оборони попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

 

Теги: #київська #обстріли

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