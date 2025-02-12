12 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

Фото: Pixabay

ДЕНЬ 1085 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1085 RUSSIAN AGRESSION

12 лютого відзначають День сексуального і репродуктивного здоров'я, Міжнародний день проти використання дітей-солдатів, в Україні та світі - Міжнародний день шлюбних агентств, День Дарвіна (Міжнародний день науки і гуманізму).

У 1918 році у Коростені Мала Рада УНР прийняла Володимирів Тризуб як великий і малий герб Української держави.

Православна церква вшановує пам'ять святого Мелетія, архієпископа Антіохійського.

День Дарвіна (Міжнародний день науки і гуманізму)

Щорічно 12 лютого світ відзначає День Дарвіна або Міжнародний день науки і гуманізму. Дата святкування обрана на честь народження славетного вченого Чарльза Дарвіна (12 лютого 1809 року). Першим виступив з ініціативою проведення свята у 1995 році доктор Роберт Стефенс. Згодом його ідею підхопили професор Массімо Піглючі (у 1997 році) та Аманда Чесворт (2000 рік).

Міжнародний день шлюбних агентств

Ідея такої події належить Україні. 1 грудня 2010 року українська шлюбна агенція зареєструвала День шлюбних агентств, який швидко розповсюдився світом. Датою святкування обрали 12 лютого, тому що вже за два дні святкують День закоханих.

Міжнародний день проти використання дітей-солдатів

Подію започаткувала Організація Об’єднаних Націй у 2009 році, коли офіційно набрав чинності протокол щодо участі неповнолітніх у військових діях. Цей день підтримують понад 100 країн та багато міжнародних організацій.

Цього дня народилися:

360 років від дня народження Рудольфа Якоба Камераріуса (1665-1721), німецького ботаніка;

190 років від дня народження Ксенофонта Григоровича Климковича (1835-1881), українського письменника, поета, перекладача, журналіста. Дату народження подано згідно з Постановою Верховної Ради України "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2024-2025 роках" від 21.12.2023 р. № 3536-IX, за Українською літературною енциклопедією (далі - УЛЕ); за іншими даними народився 17.01.1835 р.;

190 років від дня народження Анатолія Федоровича Кралицького (1835-1894), українського письменника, етнографа, історика, фольклориста, педагога, священника, громадсько-культурного діяча;

160 років від дня народження Казімежа Пшерви-Тетмаєра (1865-1940), польського письменника, поета, прозаїка, драматурга;

130 років від дня народження Оксани Трохимівни Павленко (1895-1991), української художниці, майстрині монументального та станкового живопису, художньої кераміки, рисунку. Рік народження подано згідно з Постановою Верховної Ради України "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2024-2025 роках" від 21.12.2023 р. № 3536-IX, за інтернет-ресурсами; за іншими даними народилася 1896 р.;

130 років від дня народження Анатолія Галактіоновича Петрицького (1895-1964), українського живописця, театрального художника;

100 років від дня народження Олени Миколаївни Базанової (1925-2001), української історикині, архівістки;

110 років від дня народження Василя Андрійовича Бандери (1915-1942), учасника українських національно-визвольних змагань, члена ОУН, брата Степана Бандери.

Ще цього дня:

1914 — Перший політ літака "Ілля Муромець" (конструкції киянина Ігоря Сікорського) з 16 пасажирами на борту;

1924 — Мумію Тутанхамона вийняли з гробниці через 15 місяців після її відкриття;

1931 — У присутності папи Пія XI та Гульєльмо Марконі розпочало мовлення Радіо Ватикану;

1936 — В Музеї українського мистецтва у Києві відкрилась перша виставка народного мистецтва України;

1939 — В автономному Закарпатті відбулися перші вибори до Сойму Карпатської України;

1946 — Вінстон Черчилль вперше промовив улюблену фразу всіх політиків: "No Comments";

1947 — Dior представив революційну колекцію New Look, що допомогла відтворити Париж як центр світу моди;

1960 — У Києві став до ладу перший український ядерний реактор (дослідницький ВВР-М в Інституті фізики АН УРСР — тепер в Інституті ядерних досліджень НАН України);

1991 — Верховна Рада Української РСР відновила Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку в межах території Кримської області у складі УРСР;

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Латвією;

1992 — Демократична Соціалістична Республіка Шрі Ланка визнала незалежність України;

2002 — У Гаазі почався суд над Слободаном Милошевичем.

Церковне свято:

Святий Мелетій Антіохійський (Малатья — 381, Константинополь) — вірменський святий, єпископ Севастії, аскет, згодом Антіохійський патріарх, народився у вірменському місті Мелітині. Невдовзі Мелетія вибрали єпископом Севастії, а у 361 році він став Антіохійським патріархом.

Мелетій тричі перебував на засланні за вірність Христовій Церкві, невтомно працював над усуненням аріанської єресі. Він скликав в Антіохії Собор, на якому 27 єпископів визнали віру в Божественність Ісуса Христа і засудили вчення єретика Арія.

У 381 році в Константинополі відбувся Синод східних єпископів, головою якого було обрано Мелетія, однак, патріарх несподівано занедужав і помер під час цього Синоду.

Іменини: Антон, Євген, Марія, Олексій.