Інтерфакс-Україна
Події
06:51 12.02.2025

Транспорт у Києві під час оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання не зупинятиметься – КМДА

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Громадський транспорт у Києві під час оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання не зупинятиметься, повідомила пресслужба київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Інформація про те, що громадський транспорт під час загальнонаціональної хвилини мовчання зупинятиме свій рух на 10 хвилин (нібито з 08:50 до 09:00) - не відповідає дійсності", - сказано в повідомленні.

Зокрема, в цей період у салонах автобусів, тролейбусів і трамваїв, обладнаних системою гучномовлення, лунатиме звукове повідомлення для вшанування пам’яті загиблих через російську агресію.

"Коли лунатиме інформація про хвилину мовчання, рух наземного громадського транспорту не зупинятиметься і продовжуватиметься за розкладом. Наразі у Київпастрансі здійснюють підготовку до впровадження цього рішення", - підкреслили у КМДА.

В КМДА зазначили, що Київрада затвердила перелік заходів із проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/12437

Теги: #київ #мовчання #хвилина #транспорт

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