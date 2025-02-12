Інтерфакс-Україна
Події
06:50 12.02.2025

Росіяни вночі атакували Київщину дронами і ракетами, виникла пожежа та пошкодження – КОВА

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Керівник Київської військової адміністрації (КОВА) Микола Калашник повідомив, що вночі ворог атакував Київщину ударними дронами та ракетами.

"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Попередньо постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - написав він у телеграмі.

За даними Калашника, внаслідок ворожої атаки в Обухівському районі сталася пожежа нежитлових приміщень.

У Бориспільському районі уламки збитих БпЛА пошкодили 9 приватних будинків та автівку.

"Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки", - додав він.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/4460

Теги: #наслідки #київська #атака

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