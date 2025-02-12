Влучання уламків та загорання зафіксовано у Голосіївському та Подільському районі Києва – КМВА

Влучання уламків та загорання зафіксовано у Голосіївському та Подільському районах Києва, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання уламків та загорання у Голосіївському та Подільському районах", - сказано у його телеграмі.

Ткаченко повідомив, що інформація щодо постраждалих встановлюється, на місце прямують служби.