Інтерфакс-Україна
Події
20:41 11.02.2025

Міноборони офіційно оголосило про початок добровільного залучення 18-24-річних українців в ЗСУ терміном на рік

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Міноборони офіційно оголосило про початок добровільного залучення 18-24-річних українців в ЗСУ терміном на рік

Міністерство оборони України у вівторок офіційно розпочало проєкт "Контракт 18-24" – добровільну ініціативу для українців віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.

"Проєкт відкриває для добровольців віком 18-24 роки нові можливості: гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія. Головний акцент – це добровільність", - повідомляється на сайті українського оборонного відомства.

В Міноборони відзначили, що "Контракт 18-24" пропонує контракт на 1 млн грн, із яких 200 тис грн виплачуються одразу, а решта – під час служби. Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення у розмірі до 120 тис грн, можливість іпотеки з нульовою ставкою, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

"Контракт 18-24 – це не примус, не мобілізація і не обов’язок. Це можливість для людей зробити свідомий вибір, отримати бойовий досвід і фінансову стабільність всього за один рік. Доброволець сам вирішує: чи продовжувати службу, чи повернутися до цивільного життя, маючи унікальні перспективи", – наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.

Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок Резерв+ з найближчим оновленням. Далі – консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.

"Контракт 18-24" – це один із кроків до формування професійного війська нового рівня, де кожен доброволець – це цінність і сила нашої оборони", – підсумував очільник Міноборони.

Раніше у вівторок заступник голови Офісу президента (ОП) полковник Павло Паліса повідомив, проєкт можливості короткострокових контрактів із Збройними силами для громадян України віком до 25 років наразі перебуває на стадії підготовки, планується, що він стане першим етапом масштабної програми переводу усіх мобілізованих осіб на контрактну службу. За його словами, цей пілотний проєкт буде тестуватися на окремих бригадах.

Теги: #зсу #контракт #проєкт

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