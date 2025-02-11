Інтерфакс-Україна
Події
20:30 11.02.2025

Пілотний проєкт короткострокових контрактів із ЗСУ для 18-річних зараз лише готується – заступник голови ОП

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Пілотний проєкт короткострокових контрактів із ЗСУ для 18-річних зараз лише готується – заступник голови ОП

Проєкт можливості короткострокових контрактів із Збройними силами для громадян України віком до 25 років наразі перебуває на стадії підготовки, планується, що він стане першим етапом масштабної програми переводу усіх мобілізованих осіб на контрактну службу, повідомив заступник голови Офісу президента (ОП) полковник Павло Паліса.

"Мова про мобілізацію громадян України віком від 18 до 25 не йде. Ми пропонуємо альтернативу – добровільне приєднання до Збройних сил України. Наразі це тестовий такий, пілотний проєкт, який являє собою короткотерміновий контракт для громадян Україні від 18 до 24 років, і з присутньою фінансовою мотивацією, також з окремими бонусами у вигляді відстрочки після завершення контракту терміном на рік і право виїзду за кордон", - сказав Паліса в ефірі телеканалу "Ми Україна" у вівторок увечері.

За його словами, цей пілотний проєкт буде тестуватися на окремих бригадах.

"Ми пропрацьовуєм запобіжники для того, щоб все було чітко прописано і в самому контракті – обов'язки і самого громадянина, і Міністерства оборони в особі командира військової частини. Ведемо консультації також і з представниками громадянського суспільства щодо власне самого контракту, пропрацьовуємо зміни у законодавство на багатьох рівнях, які будуть потрібні для реалізації цього проєкту", - сказав заступник голови ОП.

Паліса додав, що це лише перший етап з більшої програми, де йдеться про можливість підписання вже мобілізованими громадянами України контакту з чіткими термінами та фінансовими бонусами. "Мова іде про те, щоби планово відмовитись від мобілізації", - сказав він.

 

Теги: #зсу #контракт #проєкт

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