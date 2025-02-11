Інтерфакс-Україна
Події
18:28 11.02.2025

Очільник Пентагону: ми не надсилаємо війська США в Україну

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Очільник Пентагону: ми не надсилаємо війська США в Україну

Новий очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що США не збираються відправляти війська США в Україну.

“Ми не відправляємо американські війська в Україну”, - сказав він під час спілкування із журналістами в штаб-квартирі Африканського командування Збройних сил США в Німеччині.

Гегсет також заявив, що США не мають наразі планів скорочувати чисельність американського військового контингенту в Європі.

«Наразі немає планів скоротити що-небудь», - сказав він, відповідаючи на запитання, чи планують США зменшити свою присутність у Європі.

Водночас очільник Пентагону додав, що адміністрація США має намір «переглянути позиціонування своїх сил у всьому світі», оскільки підходи президента США Дональда Трампа відрізняються від тих, що були в його попередника на президентській посаді Джо Байдена.

Теги: #пентагон #війна #гегсет

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